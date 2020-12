Nordex: So … und jetzt wird es spannend!:

Nordex legt am Freitag die Quartalsbilanz vor und die Aktie fällt – ein schlechtes Zeichen? Nein! Denn diese Zahlen wurden, als vorläufige Ergebnisse, schon am Montagabend veröffentlicht. Und was daraufhin passierte, war die Basis der größten grünen Wochenkerze seit vielen Jahren. Was am Freitag an Boden verloren wurde, war im Vergleich zu den Kursgewinnen der Tage zuvor kaum von Bedeutung, ein wenig „selling on good news“, aber es bleibt eine lange bullische Kerze, die dem bärischen Lager das Signal vermittelt: „don’t touch“!

Das beeindruckende an diesem Kurssprung ist, dass die Ergebnisse eigentlich keine Sensation waren. Der Windkraftanlagen-Hersteller hat den Umsatz in den ersten neun Monaten um 63 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum gesteigert. Der Gewinn, gerechnet als EBITDA (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) stieg zwar von 60,2 Millionen Euro im Vorjahr auf jetzt 70,8 Millionen. Aber das war ein in Relation zum Umsatzanstieg unterproportionales Wachstum, was an einer zum Vorjahr deutlich von 3,1 auf 2,2 Prozent gesunkenen Gewinnmarge lag. Es scheint, als hätten die Investoren vor allem nach vorne geschaut. Denn Nordex lieferte einen mittelfristigen Ausblick für das übernächste Jahr mit, der optimistisch stimmt:

Expertenmeinung: Nordex erwartet, dass es im Jahr 2022 gelingen wird, den Umsatz auf fünf Milliarden Euro zu steigern und die Gewinnmarge dann auf solide acht Prozent zu steigern. Und das hieße, dass die heute mageren Gewinne in zwei Jahren alles andere als mager sein würden. Dass das Unternehmen das kommende Jahr nicht genauer eingrenzen kann, ist nachvollziehbar, weil sich einfach nicht einschätzen lässt, ob und wie deutlich sich die Corona-Einschränkungen auf Auftragseingang und Umsetzung neuer Projekte auswirken würde. Aber Nordex konnte offenbar klar genug kommunizieren, dass die Entwicklung aufwärts weist, nachdem die Jahre zuvor auch ohne die Corona-Problematik sehr schwierig waren. Ist die mittelfristige Aufwärtswende damit jetzt in Stein gemeißelt?

Das ist zwar vorerst eine zulässige Annahme. Aber das hieße ja nur, dass ein mittelfristig relevanter Abwärtstrend zunächst nicht wahrscheinlich wäre. Es heißt nicht, dass die Aktie auch weiterhin wie ein Strich steigen müsste. Nach einer Rallye von im Wochenvergleich 27 Prozent, die womöglich nicht zufällig im Bereich der vier Jahre alten Widerstandsmarke bei 17,23 Euro erst einmal stoppte, wären Gewinnmitnahmen keine Überraschung. Würde dieses alte Zwischentief vom November 2016 bei 17,23 Euro überboten, wäre aus rein charttechnischer Sicht Spielraum bis an die nächste, größere Hürde bei 21,68 Euro. Aber würde es zuvor zu einer Nagelprobe für die Bullen kommen, indem Gewinnmitnahmen die Unterstützungszone 14,95/15,75 Euro einem Test unterziehen, sollte das nach diesem Kurssprung niemanden überraschen.