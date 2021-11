MercadoLibre: Jetzt geht es um alles:

An MercadoLibre scheiden sich die Geister. Wer Probleme mit hohen Bewertungen hat, war hier nie richtig. Wer vor einem Jahr oder noch früher eingestiegen ist, kann sich trotzdem über satte Gewinne freuen. Geht das so weiter?

Wer sich hingegen erst kürzlich engagiert hat, sitzt womöglich auf enormen Verlusten. Es ist eben immer eine Frage der Perspektive und eine Frage des Preises.

vom 23.11.2021 : 1.315 Kürzel: MELI – Tageskerzen

Schauen wir uns zunächst den Chart an. Aus dieser Warte sieht es wirklich problematisch aus.

MercadoLibre ist mehrfach am Wiederstand bei 2.000 USD gescheitert und hat dort fallende Hochs ausgebildet. Die Warnzeichen mehren sich also bereits seit Wochen.

Inzwischen ist die an der zentralen Schaltstelle der vergangenen Monate angekommen. Fällt die MercadoLibre nachhaltig unter 1.300 USD, trübt sich das Chartbild zunehmend ein.

Unter 1.300 sowie 1.225 und 1.200 USD käme es jeweils zu prozyklischen Verkaufssignalen. In diesem Szenario müssten weitere Kursverluste in Richtung 1.100 sowie 1.000 – 970 USD eingeplant werden.

Noch ist aber nicht aller Tage Abend. Kurzfristig ist die Aktie oversold, daher ist es wahrscheinlich, dass es ausgehend von 1.300 USD zumindest zu einer kuzfristigen Erholung kommen wird.

Mögliche Kursziele liegen bei 1.360 sowie 1.400 USD.

Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über 1.400 USD, erhöht das die Chancen, dass 1.300 USD gehalten haben und ein Boden gefunden wurde, deutlich.

Wo könnte man zuschlagen?

Aber ist natürlich nicht alles und operativ kann MercadoLibre ernstzunehmende Erfolge vorweisen.

In den letzten zehn Jahren konnte man den Umsatz von 299 Mio. auf 3,97 Mrd. USD mehr als verzehnfachen.

Über weite Strecken war man sogar profitabel und dementsprechend hält sich die Verwässerung der Aktienbasis schwer in Grenzen.

Im Gegenzug waren die Profitabilitätskennzahlen allerdings konstant rückläufig. Die Bruttomarge ist in diesem Zeitraum von 75,9 auf 43,0% und die operative Marge von 33,4 auf 3,2% komplett zusammengebrochen.

Das ist nicht gerade das, was man sich wünschen würde. Weder von einem etablierten Unternehmen, noch einem .

Blickt man hingegen auf den Cashflow, sieht es schon wieder deutlich besser aus.

Wie eingangs beschrieben: Bei MercadoLibre kommt es stark auf die Sichtweise an. Man findet viel Für und Wider.

Ausblick und Bewertung

Wer weitere Argumente für die Aktie sucht, muss sich nur das laufende Geschäftsjahr ansehen.

Im ersten Quartal erreichte man eine Umsatzssteigerung von 158% auf 1,4 Mrd. USD. Im zweiten Quartal lag das Plus bei 103% auf 1,7 Mrd. USD. Im dritten Quartal legte der Umsatz um 73% auf 1,9 Mrd. USD zu.

Sowohl in absoluten, als auch prozentual sind die Wachstumsraten enorm, wenngleich die positiven Effekte durch Corona nachlassen.

Wichtig ist, dass man das eigene Ökosystem stärkt und die Marktführerschaft ausbaut.

Denn sowohl E-Commerce als auch der Payment-Bereich wird in den jeweiligen Regionen von wenigen dominanten Akteuren beherrscht. In der Regel gilt hier „the winner takes it all (or most)“.

In Südamerika könnte das MercadoLibre sein.

Das hat für Anleger allerdings einen erheblichen Preis. Das von MercadoLibre liegt aktuell bei um die 10,7, dürfte im Jahresverlauf aber auf 8,4 sinken.

Für MercadoLibre ist das eine „normale“ Bewertung. In der Vergangenheit kam man auf ähnliches KUVs.

Man sollte sich allerdings auch der Gefahren bewusst sein, die solche Bewertungen mit sich bringen, darunter zum Beispiel enorme Volatilität. Gehen die Wachstumsraten hier zurück, drohen größere Kursverluste.

Da bei MercadoLibre auch gerne Amazon als Vergleich herangezogen wird, möchte ich das auch gerne tun.

Das KUV von Amazon liegt derzeit bei 3,98. MercadoLibre kommt auf 10,7.

Amazon wird in der Regel mit einem P/OCF von 25 gehandelt, MercadoLibre kommt derzeit auf 56.

Trotzdem werde ich jetzt zu einem überraschenden Fazit kommen: Wahrscheinlich ist das Chance-Risiko-Verhältnis auf diesem Niveau gar nicht schlecht.

Dafür muss man aber mit zwei-drei Thesen richtig liegen: MercadoLibre muss auch in Zukunft enormes Wachstum generieren, Marktführer bleiben und die Bewertung muss auch vergleichsweise hoch bleiben.

Das ist eines der Szenarien. Es gibt aber auch andere, deutlich unerfreulichere.

