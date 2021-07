Amazon, Alibaba, Activision, Linde, Colgate: Die wichtigsten Quartalszahlen:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nach dem Beginn der Impfstoff-Rallye im November des vorigen Jahres konnten die Bullen in der Linde-Aktie nicht mehr wirklich überzeugen. Es bildete sich eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung, welche sich schlussendlich in einem Dreieck formierte. Die untere Unterstützung bildete die psychologisch wichtige Marke bei 200 EUR, während die Widerstandslinie durch die beiden Pivot-Hochs von November und Januar definiert wurde. Bis zum gestrigen Handelstag gab es so gut wie keine nennenswerten Impulse. Nun aber ist die Aktie des Industriekonzerns nach oben ausgebrochen. Es ergeben sich frische Kaufsignale und somit auch neue Kursziele nach oben. Der Trend befindet sich allerdings noch in einer neutralen Phase.

Expertenmeinung: Die Spanne des eingezeichneten Dreiecks beträgt ein wenig über 25 EUR. Wenn wir diese zum Ausbruchspunkt bei 220 EUR hinzufügen, ergibt sich somit ein technisches Kursziel im Bereich von 245 EUR. Im Wochenchart sehen wir auf dem Weg nach oben keine nennenswerten Widerstände und somit wäre das anberaumte Ziel tatsächlich ohne größere Hürden erreichbar. Eine gute Chance für die Bullen hier nachhaltig wieder das Zepter in die Hand zu nehmen. Was wir natürlich nicht sehen wollen, wäre eine Rückkehr der Kurse in die Formation. Dies würde das gerade ausgelöste Kaufsignal in Frage stellen.

Aussicht: BULLISCH