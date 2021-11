Freeport McMoRan: Warum diese Aktie massiv an Wert zulegen könnte:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Ende Oktober konnte das US-amerikanische Bergbauunternehmen, welches sich auf den Abbau von Gold und Kupfer spezialisiert hat, einen entscheidenden positiven Schritt in die richtige Richtung machen. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Freeport McMoRan-Aktie den bärischen Trendverlauf brechen und lieferte klare Kaufsignale. Der erste Kursschub in Richtung des Widerstandsbereichs bei rund 39 USD ging in Folge in eine Konsolidierungsphase über, welche sich stetig oberhalb der 50-Tage-Linie etablieren konnte. Ein äußerst starkes Zeichen. Zum Ende der vorigen Woche konnte dieser Bereich abermals nach oben gebrochen werden. Somit geht der Trend erstmals seit über einem halben Jahr wieder in eine bullische Phase über. Auch längerfristig sehen wir hier ein starkes Kaufsignal.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Freeport Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Im gleichen Atemzug konnte nun sowohl der Gold- als auch der Kupferpreis ein Kaufsignal generieren. Dies könnte die Kurse in den kommenden Tagen und Wochen weiter anfeuern. Wir sehen hier gute Voraussetzungen für eine mögliche Kursexplosion. Vorerst legen wir unser erstes Kursziel nach oben im Bereich von 50 USD fest, würden uns aber nicht wundern, wenn die Rallye über dieses eher konservative Kursziel hinauslaufen würde.

Aussicht: BULLISCH

