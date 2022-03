Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Es ist wohl kein großes Geheimnis, dass uns allen das Thema Inflation gerade um die Ohren fliegt. Hierbei setzten zahlreiche Anleger vor allem auf Edelmetalle, welche sich in den letzten Monaten solide entwickeln konnten. So sahen wir nicht nur in Gold, sondern auch in Silber klare Kaufsignale. Hiervon profitierten natürlich in erster Linie Bergbauunternehmen. Auch die First Majestic Silver-Aktie konnte diesen Umstand für sich nutzen und legte seit den Tiefs von Ende Januar bereits mehr als 50% an Wert zu. Der ist längst in eine bullische Phase übergegangen und seit Wochen wird der Anstieg vor allem von der 20-Tage-Linie getragen. Pullbacks in Richtung des Indikators wurden von Anlegern bislang bereitwillig gekauft.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur First Majestic Silver Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Doch ist dies bereits das Ende der Fahnenstange? Wohl nicht, denn aktuell scheint sich gerade eine größere Formation in Richtung eines „Cup & Handle“ zu bilden. Die Konsolidierung im Bereich von 14.50 USD ist hierbei besonders wichtig und so könnte es unter Umständen noch zu einem kleinen Washout nach unten kommen. Was ist darunter zu verstehen? Die Formation ist mehr als offensichtlich. Meist versuchen die Bullen, vor dem nächsten großen Anstieg noch einmal die breite Masse abzuschütteln. Dies geschieht meist mit einem kurzen heftigen Ruck nach unten, um die Stopps abzufischen. Danach könnte die den Widerstand bei 14.50 USD nach oben durchbrechen, um weiter Gas zu geben. Das nächste Kursziel wäre in Folge bei 20 USD anzusetzen.

Aussicht: BULLISCH

