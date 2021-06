Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Handel an der Wall Street gehörten vor allem Solarwerte zu den größten Gewinnern. Die gebeutelte Branche zeigte erstmals seit Wochen wieder Führungsqualitäten, wenngleich ein Großteil der Gewinne zum Ende des Handels verschwunden war. Der Grund hierfür war die Ankündigung Bidens für mögliche Steuererhöhungen in den USA. Dies belastete auch den bis dahin positiven Handel in Enphase. Doch zumindest ist der obere Widerstand des sich bildenden symmetrischen Dreiecks sonnenklar. Dieser liegt bei 167.23 USD. Um also wieder nachhaltig in Fahrt zu kommen, müsste exakt dieses Niveau gebrochen werden. Dann könnten auch die anderen Solarwerte wie Sunrun, Jinko Solar oder auch SunPower wieder aufwachen.

Expertenmeinung: Ein klares Kaufsignal liegt noch nicht vor, aber es gibt die ersten Lichtblicke. Die Chance ist zum Greifen nah und womöglich kommt im Laufe der nächsten Woche mehr Schwung ins Kursgeschehen. Bei Enphase wird es am kommenden Dienstag überaus interessant. An diesem Tag präsentiert das Unternehmen seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Die letzten Zahlen des Konzerns wurden am 09. Februar veröffentlich und führten zum bisherigen Allzeithoch der Aktie. Der positive Impuls konnte jedoch nicht allzu lang gehalten werden. Für das erste Quartal erwarten sich Analysten einen Gewinn je Aktie in der Höhe von 44 Cent. Der Umsatz soll bei 292 Millionen USD liegen. Gut möglich, dass positive Zahlen in der kommenden Woche zu einem Breakout aus der Formation führen. Es bleibt spannend.

Aussicht: NEUTRAL