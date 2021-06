Ist die Palantir Aktie für die nächste Rallye bereit?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die des US-amerikanischen Softwaredienstleisters scheint seit einigen Wochen wieder langsam in Schwung zu kommen. Schauen wir uns hierzu die Entwicklung der letzten Monate genauer an.

Erst Ende des vorigen Jahres fand die Palantir-Aktie ihren Weg an die und erfreute sich schon zu Beginn größter Beliebtheit. So konnte sich der innerhalb weniger Monate vervielfachen, bis der Anstieg im Januar in einer Übertreibungsphase endete. Danach kam das wieder auf den Boden der Realität zurück und verlor, gemessen vom bisherigen , mehr als 60 Prozent an Wert. Mitte Mai konnten die Bullen aber das Ruder übernehmen und die Kursentwicklung stabilisierte sich. Aktuell haben sich die Kurse knapp oberhalb der gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 eingependelt.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Palantir Technologies Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Es sieht aktuell danach aus, als ob sich gerade wieder frisches Momentum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bilden würde. Der nächste Widerstand liegt bei 26.20 USD und könnte noch einmal zu einer kleinen Hürde werden. Sollte auch dieser gebrochen werden, wäre der Platz nach oben theoretisch wieder frei. Das Momentum könnte schnell zurückkommen und Anstiege in Richtung 35 bis 40 USD wären wohl keine allzu große Überraschung. Solange die Palantir Aktie sich oberhalb der Marke von 23.44 USD halten kann, bleibt unsere Aussicht auf der bullischen Seite.

Aussicht: BULLISCH

