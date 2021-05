Als der Motorenbauer DEUTZ Mitte April seine Prognose anhob, war die unmittelbare Reaktion zwar leicht negativ, aber dann zog die davon. Die wetten auf die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Aber auch die DEUTZ-Aktie ist keine Einbahnstraße.

Am 19. April legte DEUTZ die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal vor, am Donnerstag kamen die endgültigen Zahlen, die die Vorab-Zahlen bestätigten. Aber für die Investoren ist das abgelaufene Quartal irrelevant, ihr Blick richtet sich nach vorne. Nach dem Verlustjahr 2020 setzen die Akteure auf die Rückkehr in die Gewinnzone. Womit sie richtig liegen dürften.

DEUTZ passte im Zuge der Vorab-Zahlen am 19. April auch seine Gesamtjahresprognose nach oben an. Jetzt sieht man einen Absatz zwischen 140.000 und 155.000 Motoren (vorher lautete die Perspektive auf mindestens 130.000 Motoren). Die Umsatzerwartung wurde von zuvor mindestens 1,4 Milliarden auf jetzt 1,5 – 1,6 Milliarden Euro angehoben. Und hinsichtlich der sieht man eine Spanne zwischen einem und zwei Prozent von zuvor +/-0. Bleibt es dabei, wird DEUTZ 2021 in die Gewinnzone zurückkehren.

Expertenmeinung: Die Frage ist, wie groß der Gewinn ausfallen könnte. Da spielt die EBIT-Marge eine entscheidende Rolle. Die ist zwar sehr niedrig, aber gerade deswegen läge der Gewinn bei gleichem Umsatz im Fall einer EBIT-Rendite von zwei Prozent doppelt so hoch wie im Fall einer Marge von einem Prozent. Da bewegt man sich also auf unsicherem Terrain.

Auf Basis dieses Ausblicks würde DEUTZ nicht unmittelbar an die starke Phase der Jahre 2017/2018 anknüpfen, aber es bleibt die Marge als Schlüssel. Erreicht man, dass sukzessiv mehr vom Umsatz in der Kasse bleibt, könnte der Gewinn schnell immens zulegen. Aber das kann man im Vorfeld eben nicht absehen. Wer hier auf den großen Turnaround setzt, geht somit eine Wette ein, die aufgehen kann … oder auch nicht. Was tun? Das, was sich in solchen Fällen immer anbietet:

Die wäre in solchen Situationen der beste Wegweiser. Wobei Deutz in dieser Hinsicht ideale Voraussetzungen bietet, denn die Aktie bewegt sich seit März 2020 wie auf Schienen in einem Aufwärtstrendkanal. Solange dessen untere Begrenzungslinie bei aktuell 5,75 Euro nicht gebrochen wird, bleibt der Weg nach oben grundsätzlich frei.

Wer spekulativ und auf kurzfristiger Ebene agiert, würde sich hinsichtlich der Absicherung nach unten aber eher am Verlaufstief der Vorwoche bei 6,56 Euro orientieren. Im Verlauf der Vorwoche hat die DEUTZ-Aktie eine Widerstandslinie in Form eines Zwischenhochs vom Sommer 2019 bei 6,70 Euro bezwungen, deutlicher sollte die Aktie nicht mehr darunter fallen. Denn sie ist sogar auf Wochenbasis tendenziell überkauft, wie der Wochenchart zeigt, zugleich hatte sie am Freitag die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals erreicht.

Sollte DEUTZ die Nackenlinie des 2019 entstandenen Doppeltopps bei 7,26 Euro überwinden, dürfte das für Anschlusskäufe sorgen. Aber dreht die Aktie dort oder sogar auf dem aktuell erreichten Niveau nach unten ab, wäre ein Schlusskurs unter diesem Vorwochen-Verlaufstief von 6,56 Euro ein Signal, kurzfristig vorsichtig zu werden.

