Ob in den USA oder in Europa, die Hinweise darauf, dass die in den Aktienmarkt seit Monaten eingepreiste rasante Rückkehr zur „Prä-Corona“-Wirtschaftsleistung ganz sicher nicht rasant sein wird, mehren sich. Und was macht die Daimler-Aktie? Sie steigt, als befände man sich in der besten aller Welten. Die höchst ernüchternden Bilanzen des ersten und zweiten Quartals scheinen niemanden zu irritieren. Dass Daimler gerade erst am Freitag einen Fahrzeugabsatz für August meldete, der 7,4 Prozent unter dem des Vorjahres lag, auch nicht. Die Aktie steigt, als hätten die Analysten keinen Gewinneinbruch von im Schnitt um 85 Prozent im laufenden Jahr avisiert. Und die durchschnittliche Prognose für 2021 sieht den Gewinn immerhin 15 Prozent unter dem des Jahres 2019. Wobei man nicht übersehen sollte, dass der 2019er-Gewinn unter dem des Jahres 2018 lag. Und der wiederum unter dem des Jahres 2017.

Das können die Anleger doch nicht übersehen? Die Aktie hat am Dienstag auf einem Level geschlossen, das Daimler zuletzt am 22. Januar gesehen hatte, als von der Corona-Krise noch niemand sprach. Und selbst, wenn die Schätzungen der Experten für 2021 eintreffen würden (obwohl man da eine umfangreiche Erholung des Wachstums voraussetzt, das man auf Basis aktueller Daten lieber nicht voraussetzen sollte), läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis für Gewinne, von denen noch kein Cent eingefahren wurde, auf dem aktuellen Kursniveau schon im Bereich der für Autobauer normalen Bewertung um zehn. Eine normale Bewertung hätte die Daimler-Aktie also dann, wenn das konjunkturelle Best-Case-Szenario eintritt UND der Kurs bis Ende 2021 nicht weiter zulegt. Wer kauft denn da jetzt noch?

Expertenmeinung: Was die Aktie ebenso wie die anderen Autobauer nebst Zulieferern wie Continental momentan treibt, ist eine Wette. Eine Wette darauf, dass die Bundesregierung bei ihrem Konjunkturprogramm nachlegen wird, indem sie z.B. auch eine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren beschließt. Die Erwartung, dass das bereits von Anfang an der Fall sein würde, wurde im Juni enttäuscht, weil diese Prämie sich nur auf Elektrofahrzeuge beschränkte. Jetzt stehen Automobilindustrie und die CSU gemeinsam vor der Tür des Kanzleramts und fordern „Nachschlag“. Doch erst gestern betonte Kanzlerin Merkel, dass sie nicht davon ausgehe, dass es zu einer schnellen Entscheidung über weitere Hilfen für die Branche kommen wird, zumal sie gerade erst vergangenen Donnerstag die vorgenannte „Verbrenner-Kaufprämie“ abgelehnt hatte.

Das ist also eine gewagte Wette, die die Käufer da eingehen. Denn würden keine umfassenden zusätzlichen Hilfen für die Branche kommen, wäre eine Daimler-Aktie, die mittlerweile zwei Euro über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten notiert (obwohl da immer einige Analysten mit den steigenden Kursen „nachlegen“) und in einem derart problematischen Umfeld viel zu hoch angesiedelt. Ein Test der Unterstützungszone aus 200-Tage-Linie und mittelfristiger Aufwärtstrendlinie im Bereich 38/39 Euro wäre dann alles, nur nicht überraschend. Aber sollte man diese Gelegenheit nutzen, um auf diesem so hohen Niveau einen Short-Trade zu wagen? Damit würde man nur die Gegenseite der Wette eingehen, d.h. darauf setzen, dass es den jetzt eingepreisten „Nachschlag“ nicht oder nur in geringer als erwarteter Form geben würde. Und somit wäre man ebenso mittendrin in der Zockerei. Angesichts der nicht absehbaren Entwicklung dieser politischen Frage würde ich persönlich mich kurzfristig eher bedeckt halten.