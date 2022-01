Cloudflare Kollaps: Wo würde ich zuschlagen?:

Cloudflare bringt so ziemlich alles mit, was man sich als Investor von einem jungen Unternehmen wünscht. Enormes Wachstum, einen geringen Cashburn, einen riesigen adressierbaren Markt und so weiter.

Der ist trotzdem kollabiert. Wie geht es jetzt weiter?

Sie kennen Cloudflare

Wer im Internet unterwegs ist, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schon auf Cloudflare gestoßen sein.

Kurz bevor man zu der Seite weitergeleitet wird, läuft manchmal eine Überprüfung, ob man denn ein Roboter oder Angreifer sein könnte.

Dadurch schützen sich Unternehmen im Internet vor sogenannten DDos-Attacken, die Internetauftritte komplett lahmlegen können.

Ich hatte es in der letzten Analyse ja bereits beschrieben:

Cloudflare: Was für eine Kursrakete

Als ich mir das Unternehmen damals angeschaut hatte, mündete es in einer Analyse, die einer Lobeshymne glich.

Allerdings wurde auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass die Bewertung damals zu hoch war (Zitat: „würde hier auch keine Empfehlung aussprechen“).

Glücklicherweise ist uns der Markt zur Hilfe geeilt. Cloudflare ist gemeinsam mit sehr vielen Wachstumsaktien schwer unter die Räder gekommen.

Der Kurs ist von 220 auf 80 USD regelrecht kollabiert.

So langsam könnte die Sache interessant werden.

Es ist doch nichts passiert?!

Denn an der Qualität des Unternehmens hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, ist ausschließlich die Stimmung der Anleger.

In den knapp zwei Monaten, in denen die von 220 auf 80 abgestürzt ist, wurden nicht mal Zahlen vorgelegt.

Wir haben es, wie so oft, mit einem selbstverstärkenden Effekt zu tun. Steigende Kurse befeuern kurzfristig weiter steigende Kurse und umgekehrt.

Vor allem, wenn es abwärts geht, sollte man die psychologischen Effekte, nicht unterschätzen.

Die fallenden Kurse selbst üben enormen psychologischen Druck auf die investierten Anleger aus.

Purzeln die Kurse Tag für Tag, geben immer mehr Anleger auf. Das drückt die Kurse weiter, der nächste Stopp wird gerissen und so weiter.

All die Faktoren, die für ein Unternehmen sprechen, spielen in dieser Situation kaum mehr eine Rolle.

Der Abverkauf dauert nicht so lange, bis eine faire Bewertung erreicht wird, sondern bis ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern hergestellt wurde.

Meistens wird dadurch ein Großteil der vorangegangenen Rallye rückabgewickelt.

Wie lange der Druck bei Cloudflare noch anhalten wird, kann man daher unmöglich vorhersagen.

Lernen kann man aus den Vorgängen allerdings sehr viel. Zum Beispiel wie gefährlich Extrembewertungen sind, selbst wenn das Potenzial eines Unternehmens gigantisch erscheint.

Ausblick und Bewertung

Und das ist bei Cloudflare sicherlich der Fall. Das Unternehmen kann auf eine Wachstumsrate von 50% verweisen, aktuell und über Jahre hinweg.

Und das gepaart mit einer Bruttomarge von 80% und einem adressierbaren Markt von mehr als 100 Mrd. USD.

Darüber hinaus hat sich bei der näheren Recherche gezeigt, dass Cloudflare nicht nur führend beim Schutz vor DDoS-Attacken ist. Das Unternehmen hat auch weitreichende Kompetenzen bei der Steigerung von Website- und Anwendungsperformance, also der Beschleunigung von Webseiten, Internetanwendungen oder auch Streaming. Ferner in der Sicherung von Unternehmensnetzwerken, Fernzugriffen und der Cloud.

In all diesen Bereichen gehört man zu den Technologieführern, sonst wäre die Nachfrage nicht so groß.

Gleichzeitig ist der Kapitalbedarf vergleichsweise gering, das Geschäft ist gut skalierbar und dürfte perspektivisch entsprechend hohe Gewinne abwerfen.

Daher ist es sehr schwer, einen fairen Wert oder eine faire Bewertung festzulegen. Das KUVe für 2021 ist mit 42 auch jetzt noch außerordentlich hoch. Im Jahresverlauf 2022 sollte das allerdings auf 28 sinken.

Rückblickend lag das KUV von Cloudflare nie unter 20, allerdings ist die Historie auch sehr kurz.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Markt wieder dazu bereit sein wird, diese Bewertung auf den Tisch zu legen.

Sollte sich das enorme Wachstum fortsetzen, und davon ist derzeit auszugehen, wird die Aktie früher oder später wieder zur Oberseite drehen.

Wer heute einsteigt, wird auf Sicht einiger Jahre vermutlich eine gute einfahren.

Es gibt aber keinen Grund, gerade jetzt in das fallende Messer zu fassen. Bisher zeigt die Aktie keine Bodenbildungstendenzen.

Daher beobachten wir weiter. Mancher Leser wird sich nun fragen, was einem diese Analyse genau gebracht hat, wo doch keine unmittelbare Handlung abgeleitet werden kann.

Ich würde behaupten, dass die Vorgänge höchst lehrreich sind. Darüber hinaus besteht der größte Teil der Zeit eines erfolgreichen Investors aus warten.

Die großen Gelegenheiten ergeben sich sporadisch und meist gehäuft.

vom 27.01.2022 Kurs: 80,07 Kürzel: NET – Wochenkerzen

Aus technischer Sicht ist die Aktie allerdings auf ein interessantes Niveau zurückgekommen.

Der langfristige Aufwärtstrend hat einem ersten Angriff standgehalten.

Über 88 USD kommt es zu ersten positiven Signalen. Gelingt ein Wochenschluss über dieser Marke, hellt sich das Chartbild spürbar auf.

Fällt Cloudflare allerdings unter 80 USD, muss eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 72 oder 62 USD eingeplant werden.

