Die BMW-Aktie konsolidiert innerhalb eines soliden, mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Mündet das in einen neuen Aufwärtsimpuls oder wird aus der Konsolidierung eine Korrektur? Die Ende der Woche könnte die Entscheidung bringen.

Ob man es vom Tief des Corona-Crashs im März 2020 rechnet oder ab der Jahreswende 2020/2021: BMW ist von den drei Autobauern im DAX die bislang am wenigsten spektakuläre Aktie, auch, wenn sie trotzdem deutlich stärker gelaufen ist als der DAX selbst. Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Münchener weniger euphorisch daher kamen mit ihrem Ausblick auf 2021 und die kommenden Jahre als Daimler oder Volkswagen. Und es dürfte dieser Ausblick sein, der darüber entscheiden wird, ob BMW in Kürze wieder in den Rallye-Modus wechselt oder im Gegenteil die untere Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals testet, denn:

Expertenmeinung: BMW hatte zwar am 19. April vorläufige Ergebnisse des ersten Quartals gemeldet, so dass der eigentliche Bilanztermin an diesem Freitag, den 7. Mai, in dieser Hinsicht keine Spannung birgt. Aber zum Gesamtjahresverlauf gibt es seit Mitte März keine neuen Informationen. Das wird es sein, worauf die sich konzentrieren werden.

Bislang liest sich diese Perspektive in Relation zu den optimistischer klingenden Statements der direkten Konkurrenz in der Tat eher konservativ. Der Absatz des Automobilbereichs soll zwischen fünf und zehn Prozent zulegen, die Vorsteuer-Marge soll sich zwischen sechs und acht Prozent bewegen. Das ist gut. Aber es ist eben nicht spektakulär. So gesehen wird es am Freitag spannend:

Sollte BMW da nachlegen, die Prognose erhöhen, könnte die Aktie am Freitag das Startsignal für einen erneuten Anlauf an die obere Begrenzungslinie des mittelfristigen Trendkanals erhalten, die aktuell bei 92,50 Euro verläuft. Ob dann der Ausbruch nach oben gelingt, nachdem dies im März und April vergebens versucht wurde, wird sich zeigen, das wird dann zudem davon abhängen, ob der Gesamtmarkt an sich sein bullisches Gesamtbild halten kann.

Falls die Perspektive jedoch erneut verhalten ausfällt, ggf. sogar nicht angehoben werden sollte, kann es in der Tat zu einem zügigen Abverkauf kommen, der die momentane, eher gemächliche Konsolidierung in einen Korrekturimpuls verwandelt, dessen Kursziel die Zone der 2020er-Hochs im Bereich 75,35/77,30 Euro bzw. die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei derzeit 73,80 Euro wäre. Es dürfte sich daher lohnen, die BMW-Aktie am Freitag im Auge zu behalten.