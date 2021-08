Auto1 Group: Jetzt bekäme man sie zum Emissionspreis, aber …:

Die des Online-Gebrauchtfahrzeuge-Händlers Auto1 Group legte im Februar einen fulminanten Start, weit über dem Emissionspreis der Aktie hin. Doch von diesem Kurssprung ist heute nichts mehr übrig. Wäre das eine Einstiegschance?

Dass man mit dem Onlinehandel gebrauchter Fahrzeuge Geld verdienen kann, ist glaubwürdig. Und die Plattformen, die hinter der Auto1 Group stehen, sind am Markt gut etabliert: wirkaufendeinauto.de und Autohero sind wohl jedem mittlerweile bekannt … und der Umsatz legt zu. Die Auto1 Group rechnet für 2021 mit einem Umsatz in der Range zwischen 4,0 und 4,4 Milliarden Euro. Vergleicht man das mit 2019, da 2020 coronabedingt keine taugliche Vergleichsbasis ist, wäre das ein Umsatzanstieg zwischen 15 und 26 Prozent. Aber wenn es darum geht, ob die Aktie jetzt billig oder teuer ist, nachdem der euphorische Sprung zum Börsenstart abverkauft wurde und die Aktie in etwa auf dem Level von 38 Euro notiert, zu dem sie bei der ausgegeben wurde, muss man sich natürlich den Gewinn ansehen.

Eigentlich. Denn den gibt es noch nicht, die Auto1 Group operiert noch deutlich in den roten Zahlen. Und wenn die Analysten Recht behalten, wird das auch 2022 und 2023 noch so sein. Das Minus wird auch nicht nennenswert kleiner, nachdem die Umsatzprognose Anfang August von zuvor 3,8 bis 4,2 auf die oben genannten 4,0 bis 4,4 Milliarden angehoben wurde, denn zugleich senkte das Unternehmen die EBITDA-Margenprognose von zuvor -2,0 bis -2,5 Prozent auf -2,5 bis -3,0 Prozent. Das klingt nicht gut, also: Finger weg?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Auto1 Group Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Das sollte man so pauschal nicht sehen. Denn was wir hier vor uns haben ist ein Unternehmen, dass die „Amazon-Story“ spielt: Erst kommt das Wachstum, verbunden mit immensen Kosten, später dann, wenn man eine entsprechend solide Marktstellung hat, die Gewinne. Was bei amazon.com lange gedauert, aber umso besser funktioniert hat. Bei anderen Unternehmen aus dem Bereich des Online-Handels wie Zalando ebenso. Was man als Anleger nicht weiß: Wird das auch bei der Auto1 Group funktionieren und wenn ja, wann?

Wer hier investiert, dem fehlt die klassische Orientierung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis. Doch das ist eben bei noch jungen, wachsenden Unternehmen oft so. In solch frühen Phasen kann niemand sicher wissen, ob die Aktie der Auto1 Group in fünf Jahren unter zehn oder über 100 Euro notieren wird. Wer sich mit dem Aspekt des damit verbundenen „Ventures“, dem Wagnis, nicht anfreunden kann, sollte hier in der Tat nicht dabei sein. Wer indes das Konzept des Onlinehändlers positiv sieht und der Auto1 Group zutraut, sich solide in die Gewinnzone zu kämpfen, für den ist diese Aktie jetzt, nachdem sie deutlich von ihrem am ersten Handelstag markierten, bisherigen Hoch entfernt notiert, sicherlich einen Blick wert.

Aber man sollte in solchen Fällen nicht ohne die und konsequente Absicherungen agieren, es sei denn, man wollte wirklich einen „Fire & Forget“-Trade starten. Wir sehen im , dass der immer noch sukzessiv tiefere Zwischenhochs markiert. Erst, wenn das bislang letzte, Anfang August vor der Vorlage der Quartalsbilanz bei 42,21 Euro markierte Zwischenhoch bezwungen wäre, hätte man die Charttechnik im Rücken. Wer nicht so vorsichtig agieren will, sollte zumindest dann über einen Stoppkurs wieder von Bord gehen, wenn das derzeit „in Arbeit“ befindliche, noch nicht vollendete Doppeltief scheitert, indem die Aktie diese beiden kleinen Zwischentiefs mit Schlusskursen unter 36,80 Euro durchbricht.

