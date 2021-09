Beiersdorf: Das sieht man selten:

Am Mittwochmorgen präsentierte der Beiersdorf-Konzern seine Bilanz des Jahres 2020 nebst Ausblick auf das laufende Jahr. 2019 wurde dieses Ereignis mit kräftigen Verkäufen quittiert. 2020 ebenso … und als wolle man dem Gesetz der Serie folgen, ließen die Akteure die Aktie auch diesmal fallen wie eine heiße Kartoffel.

Dabei waren die Ergebnisse zwar nicht gerade ein Kaufargument. Aber sie hätten auch nicht überraschen dürfen. Immerhin agiert Beiersdorf im Konsumbereich und da speziell im Beauty-Sektor, die zweite Säule ist der „Klebe-Bereich“, der vor allem von tesa repräsentiert wird. Dass eine solche Produktpalette in einem Jahr wie 2020 keine steigenden Gewinne mit sich bringen könnte, hätte man wissen können, zumal Beiersdorf selbst das in den vorherigen Quartalsbilanzen auch so avisiert hatte.

Konkret ging es mit dem Umsatz 2020 um 5,7 Prozent abwärts, der Gewinn, gerechnet als EBIT, gab um 17,2 Prozent nach. Dass dieser überproportional fiel, lag an der unter Druck geratenen Marge, die von 14,3 Prozent im Jahr 2019 auf 12,9 Prozent fiel. In einem wirtschaftlichen Umfeld wie diesem hätte das keine negative Überraschung sein dürfen. Auch nicht, dass Beiersdorf für das angelaufene, neue Geschäftsjahr kleine Brötchen backt. Ohne konkrete Größenordnungen zu nennen, avisierte Beiersdorf Umsatzwachstum und eine Gewinnmarge, die im Bereich Consumer auf dem Level von 2020 liegen soll, während die Marge im Bereich tesa durch Investitionskosten etwas gedrückt würde. Was lasen die Akteure daraus, die am Mittwoch ausstiegen?

Expertenmeinung: Da Beiersdorf nicht konkretisiert hat, wie genau dieses Umsatzwachstum aussehen könnte, klang das, als müsste man sich im laufenden Jahr mit einem Unternehmensgewinn bescheiden, der nicht über den des Jahres 2020 hinauskommt. Das kann auch so kommen, aber das sagt diese Prognose nicht explizit aus. Beiersdorf betonte, dass es weiterhin schwierig sei, eine verlässliche Prognose abzugeben. Dies klar hervorzuheben ist vernünftig. Und es deutet an, dass man hier lieber zu defensiv schätzt als sich später nach unten korrigieren zu müssen. Solange sich die gesamtwirtschaftliche Situation weltweit nicht unerwartet deutlich verschärft, ist das, was Beiersdorf da avisiert, daher eher das untere Ende der möglichen Entwicklung. Und damit so schlecht nicht, zumal:

In beide „Säulen“ des Unternehmens, Consumer und tesa, will Beiersdorf in den kommenden Jahren viel investieren. Was zwar für den Moment auf die Margen drückt, sich mittelfristig aber bezahlt machen sollte. Für 2022 sehen die Analysten bereits wieder anziehende Gewinne, die etwa sieben bis acht Prozent über den „Prä Corona“-Gewinnen von 2019 liegen würden. Daraus würde sich auf dem aktuellen Kurslevel ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 25 ergeben. Das ist nicht gerade niedrig für das geringe Wachstum, ist aber zugleich für Beiersdorf normal, ein KGV von 25 läge sogar am unteren Ende der Bewertung der letzten Jahre.

Das wird der Aktie zwar kurzfristig nicht helfen, denn mit dem Bruch der breiten Unterstützungszone bei 88/90 Euro ist erst einmal ein kurzfristig klar bärisches Signal entstanden. Aber es wäre durchaus denkbar, dass sich die Aktie im Bereich der Tiefs der Jahre 2019/2020 zwischen 77,62 und 80,60 Euro fängt. In beiden Jahren hatte sich der Kurs nach einer ersten negativen Reaktion auf die Perspektive des begonnenen Jahres relativ bald wieder auf den Weg nach oben gemacht.

Wer risikofreudig ist, könnte sich daher überlegen, die Aktie in dieser Supportzone „abzufischen“ und den Einstieg mit einem Stoppkurs knapp unterhalb dieser Zone 77,62/80,60 Euro abzusichern. Wer vorsichtiger agieren will, würde warten, bis die Aktie den Turnaround klar vollzogen hat, indem die jetzt durchbrochene und damit als Widerstand fungierende Zone 88/90 Euro wieder überboten wurde.