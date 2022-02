Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Kein Sektor hat im letzten Monat derart stark zugelegt, wie jener der Aluminium-Aktien. Insgesamt blicken wir hier auf eine Monatsperformance von über +19%. Somit setzt sich der Sektor sogar vor den Bereich Kohle, welcher neben Öl & Gas ebenso sehr gut gelaufen ist, in Szene. Die Führungsspitze übernimmt wieder einmal die Alcoa-Aktie, welche einen äußerst beeindruckenden aufweist. Hier gab es in den letzten Monaten zwei wichtige Kaufsignale. Das erste Kaufsignal bildete sich im Dezember, als die Kurse den Widerstand bei rund 51 USD durchbrechen konnten. Der zweite entscheidende Impuls gelang mit dem Breakout über das Niveau von rund 63 USD. Seither haben die Bullen das Zepter in der Hand und haben dieses auch bislang nie aufgegeben.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Alcoa Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Viele Anleger fragen sich, ob es derzeit noch ein guter Zeitpunkt wäre, hier zuzugreifen. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie weit die Rallye noch gehen wird, aber Fakt ist, dass sich die in einer überkauften Phase befindet. Im Tageschart waren die Kurse in den letzten Jahren noch nie so weit von der 50-Tage-Linie entfernt, wie zum jetzigen Zeitpunkt. Im Wochenchart war das Papier zum letzten Mal im Jahr 2007 vergleichbar weit von der 50-Wochen-Linie entfernt. Somit handelt es sich um eine Aktie, die, sofern man diese bereits im Portfolio hat, noch laufen lassen kann. Für neue Zukäufe scheint es jedoch kein guter Zeitpunkt mehr zu sein. Grundsätzlich befinden sich die nächsten längerfristigen Widerstände erst knapp über der Marke von 100 USD, doch dürfte es wohl schon früher zu einer einschneidenden Korrektur kommen.

Aussicht: NEUTRAL

