Dass viele Anleger wegen der beeindruckenden Rallye des Aktienmarkts seit Anfang November zu hohe Erwartungen an die Ergebnisse der Unternehmen hegen, ist in den letzten Wochen schon öfter augenfällig geworden. Auch beim der MTU Aero Engines-Aktie kam es zu einem kräftigen Minus, obwohl die völlig im Rahmen der Erwartungen lag.

Der Umsatz stieg 2020 um 14% gegenüber dem Vorjahr auf 3,977 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) ebenso wie der Nettogewinn stiegen um 45 Prozent. Als Zeichen, dass das Gröbste vorbei ist, will MTU für 2020 eine Dividende von 1,25 Euro ausschütten, nachdem man die Dividende für 2019 vor einem Jahr aufgrund der unsicheren Lage zusammengestrichen hatte. Und zumindest für den Umsatz wagte der Triebwerkshersteller einen Ausblick, dieser soll 2021 in eine Range zwischen 4,2 und 4,6 Milliarden Euro steigen, also das 2019er-Niveau (4,62 Milliarden) wieder knapp erreichen.

Expertenmeinung: Das ist so schlecht nicht, vor allem, wenn man die Abhängigkeit von Airlines und Flugzeugbauern bedenkt, die von der Situation von Anfang an am härtesten getroffen wurden und sich auch nicht umgehend wieder auf vorherige Levels zurückkämpfen können. Trotzdem fiel die Aktie um knapp fünf Prozent – viele hatten also noch bessere Ergebnisse und/oder Prognosen erwartet.

Jetzt stellt sich die Frage, ob da noch Anschluss-Verkäufe nachkommen oder ob jetzt bereits ausgestiegen ist, wer von dieser Bilanz nicht angetan war. Würden erste Akteure heute schon wieder zugreifen, könnte die Aktie der Toppbildung, die durch das gestrige Minus unmittelbar vor der Vollendung steht, noch entkommen und wäre mit einem Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei aktuell 198 Euro erst einmal wieder über den Berg. Aber was, wenn nicht, wenn die Nackenlinie dieses Topps im Bereich 186,20/197,75 Euro gebrochen würde?

Dann wäre eine größere Korrektur zwar wahrscheinlich. Aber der Chart zeigt, dass die Aktie in eine ganze Phalanx aus potenziellen Unterstützungen eintauchen würde. Am markantesten wäre da die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei aktuell 153 Euro. Und sie könnte durchaus auch erreicht werden, denn dieser Level entspräche ziemlich genau dem rechnerischen Kursziel des Topps, das läge bei 151,40 Euro. Sollte die MTU-Aktie diese mittelfristige Trendlinie tatsächlich testen, wäre der Kurs allemal gut korrigiert und damit für risikofreudige die Möglichkeit gegeben, mit einem engen Stoppkurs knapp unterhalb dieser Trendlinie den Einstieg zu versuchen, sobald das Chartbild indiziert, dass diese Linie aktiv verteidigt wird.