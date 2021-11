Die besten S&P 500 ETFs 2022

Ein ausführlicher S&P 500 ETF Vergleich

Der Standard & Poor’s 500-Index, kurz S&P 500, ist der wichtigste der USA und damit weltweit, denn nach wie vor ist die das Maß aller Dinge, was den angeht. Mehr zum S&P 500-Index finden Sie in diesem Artikel: Der S&P 500-Index – Alles über den weltweit wichtigsten Aktienindex.

Der S&P 500 Index erfasst mit seinen 500 nach größten börsengelisteten US-Unternehmen derzeit etwa 80 Prozent der Börsenkapitalisierung aller US-Unternehmen (Stand Ende Oktober 2021) und bildet den Markt dadurch weitaus umfassender und präziser ab als der vom Namen her bekanntere Dow Jones oder der Nasdaq 100-Index. Wer an der US-Börse als Investor dabei sein will, findet im S&P 500-Index daher ein perfektes Basisinvestment. Und es ist keineswegs kompliziert, diesen Index nachzubilden, denn das lässt sich mit einem Mausklick bewerkstelligen: über einen S&P 500 ETF!

Der „SPIDER“ auf den S&P 500, Urahn aller ETFs

Der ist die „Mutter aller ETFs“ ( ). Das war eine Konsequenz aus dem 1987, bei dem Untersuchungen ergaben, dass dieser niemals so extrem ausgefallen wäre, wenn es möglich gewesen wäre, den Markt „en bloc“ zu handeln. Diese Möglichkeit sollte 1993 durch Standard & Poor’s Depositary Receipts, kurz SPDR oder umgangssprachlich „Spider“, sichergestellt werden. Dieser „Spider“, der erste ETF der Börsenhistorie, bildet exakt den zehnten Teil des Index ab und folgt diesem damit wie ein Schatten, wie der nachfolgende deutlich macht (der „Spider“ wird hier als grüne Linie gezeigt):

Dieser originale „Spider“, von SSGA (State Street Global Advisers) gemanagt, war aber nur kurze Zeit ein „Einzelstück“. Mittlerweile ist die Auswahl an ETFs auf den S&P 500 groß, zudem sind diese ETFs auch hierzulande problemlos handelbar. Unsere 5 besten ETFs auf den S&P 500 stellen wir Ihnen in der folgenden Tabelle vor. Aber lesen Sie darüber hinaus weiter, denn auf den S&P 500 gibt es auch einige „Spezialitäten“, die man als interessantes Investment im Hinterkopf behalten sollte, hierzu folgt weiter unten eine entsprechende Auswahl.

Unsere 5 besten S&P 500 ETFs 2022

Bei der Auswahl unserer fünf ETF-Favoriten auf den S&P 500 haben wir vor allem die vom her größten ETFs der großen US-Vermögensverwalter, wie z.B. BlackRock und Vanguard bevorzugt. Was die angeht, unterscheiden sich die hierzulande erhältlichen S&P 500 ETFs nur geringfügig: Über ein Jahr lagen die Performances nur maximal 0,2 Prozent auseinander, über drei Jahre liegt die maximale Differenz bei diesen Großen der S&P 500 Index ETFs bei 1,2 Prozent. Immerhin bietet das exakte Nachbilden des Index wenig Spielraum für Performance-Ausreißer. Auch die jährlichen Kosten liegen, wie die folgende Tabelle zeigt, erfreulich niedrig.

S&P 500 ETF ISIN Fondsvolumen Ausschüttung? Performance 1 Jahr

inkl. Ausschüttung Performance 3 Jahre

inkl. Ausschüttung jährl. Kosten Reproduktions-

Methode handelbar in Euro? iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 47,79 Mrd. thesaurierend* 35.35% 73.16% 0.07% physisch ja Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 28,78 Mrd. ja/quartalsweise 35.35% 73.15% 0.07% physisch ja iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IE0031442068 12,58 Mrd. ja/quartalsweise 35.35% 73.28% 0.07% physisch ja Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc IE00B3YCGJ38 10,91 Mrd. thesaurierend* 35.43% 74.14% 0.05% synthetisch ja SPDR S&P 500 UCITS ETF IE00B6YX5C33 5,06 Mrd. ja/quartalsweise 35.24% 72.92% 0.09% physisch ja

* "thesaurierend" bedeutet, dass Dividendenerträge der im S&P500 enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Alle von uns in die Top 5 gelisteten ETFs werden auch an deutschen Börsen und in Euro gehandelt, wir haben Ihnen daher jeweils die Performance in Euro und die für den Kauf/Verkauf hierzulande relevante abgebildet.

Thesaurierend oder Ausschüttend? Sie haben bei S&P 500 ETFs die Wahl

Wichtig wäre vor allem, dass Sie sich vorab überlegen, ob Sie möchten, dass die Dividenden, die von den im S&P 500 enthaltenen Unternehmen gezahlt werden, umgehend wieder reinvestiert (d.h. thesauriert) werden oder Sie diese Dividenden quasi als „Zins“ Ihres ETFs ausgezahlt bekommen wollen. So bietet z.B. iShares (das sind die ETFs von BlackRock) einerseits einen ETF an, der die Dividenden thesauriert (der oberste ETF der vorstehenden Tabelle), aber auch einen ETF, bei dem die Dividenden ausgezahlt werden, das ist die Position 3 der Tabelle.

Dieser Vergleichschart zeigt, dass der Unterschied über die hier abgebildeten fünf Jahre nicht gerade unwesentlich ist. Da reinvestierte Dividenden den Zinseszins-Effekt aufweisen (mehr hierzu finden Sie in unserem Beitrag „Der Zinseszins: Die magische Geldvermehrung“), ist es durchaus lohnend, die Dividenden zu reinvestieren, wenn man das über einen ausreichend langen Zeitraum von zehn und mehr Jahren tut. Aber wer möchte, dass sein Investment regelmäßig etwas abwirft, ohne dass man dazu die eigentliche Kapitalbasis angehen muss, wird sich sicherlich über die vierteljährlichen Ausschüttungen der Dividenden freuen.

Hinweis: Dass sich die Performances der beiden ETFs unseres Beispiels in der Top 5-Tabelle kaum unterscheiden, liegt daran, dass wir dort die Performance inklusive einer eventuellen Ausschüttung zeigen. Bei der Abbildung der reinen ETF-Kurse wie im vorstehenden Chart muss man also berücksichtigen, dass der ausschüttende ETF zusätzlich Dividenden bringt, die im nicht enthalten sind.

Physisch oder synthetisch: Wie wird der S&P 500 vom ETF nachgebildet?

Oft hat man auch die Wahl zwischen synthetisch und physisch replizierenden ETFs. Synthetisch replizierende ETFs bilden die Basis, also hier den S&P 500-Index, über Derivate nach. Das ist immer mit einem höheren Risiko behaftet. Ein physisch replizierender ETF hingegen kauft die im Index enthaltenen Aktien tatsächlich, das ist die sicherere Variante.

Sektor-ETFs auf den S&P 500

Wie bei allen großen Indizes gibt es auch beim S&P 500 Unterindizes, die die im Index gelisteten Aktien einer Branche zusammenfassen. Für geübte Anleger sind solche Branchenindizes eine hochinteressante Sache, denn wer da auf die richtigen Pferde setzt, kann bessere Ergebnisse erzielen als mit dem Basisindex selbst, in dem sich alle Branchen, auch die jeweils derzeit nicht gut laufenden, vereinen. Sie sehen im folgenden Chart über fünf Jahre, dass einzelne Branchen, hier im Chart Energie/Versorgeraktien, Technologieaktien, Finanzwerte, der Gesundheitsbereich und Einzelhandelsaktien, durchaus ein Eigenleben haben.

Wer da in einem bestimmten Sektor Schwerpunkte setzen möchte, wird bei der Auswahl entsprechender ETFs durchaus fündig. Wir haben Ihnen einige Beispiele in der folgenden Tabelle aufgelistet:

S&P 500 Sektoren ETF ISIN Sektor Fondsvolumen Ausschüttung? Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre jährl. Kosten Reproduktions-

Methode in Euro handelbar? US Technology Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM948 Technologie 509 Mio. thesaurierend* 41.26% 141.81% 0.15% physisch ja SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM500 Finanzindustrie 560 Mio. thesaurierend* 54.34% 54.40% 0.15% physisch ja iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF IE00B43HR379 Gesundheit/Medizin 1.715 Mio. thesaurierend* 24.36% 48.31% 0.15% physisch ja iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ETF IE00B40B8R38 Basiskonsumgüter 125 Mio. thesaurierend* 15.71% 37.29% 0.15% physisch ja SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM492 Energieversorger 213 Mio. thesaurierend* 84.39% -1.69% 0.15% physisch ja * "thesaurierend" bedeutet, dass Dividendenerträge der im S&P500 enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Fazit: Die Wall Street mit einem S&P 500 ETF mit einem Mausklick handeln

S&P 500 ETFs sind eine ganz hervorragende Möglichkeit, um sich den US-Aktienmarkt einfach mit einem Mausklick ins Depot zu holen, denn ein ETF auf den S&P 500 bildet diesen präzise ab … und der S&P 500 Index wiederum repräsentiert 75 Prozent des gesamten US-Aktienmarkts.

S&P 500 ETFs wären damit auch eine gute Investmentmöglichkeit für noch weniger erfahrene Anleger. Wer sich indes spezialisieren möchte und gezielt auf einzelne Branchenindizes innerhalb des marktbreiten S&P 500 setzen will, sollte Erfahrung mitbringen, um sich dabei die richtigen Branchen herauszupicken zu können. Wir beobachten den S&P 500 für Sie regelmäßig im morgendlichen LYNX Börsenblick mit unseren täglich aktuellen Aktienempfehlungen. Wenn wichtige charttechnische Entscheidungen fallen, verpassen Sie also nichts.

Auch interessant und aktuell ist in dieser Kategorie folgender Beitrag: Der S&P 500-Index – Alles über den weltweit wichtigsten Aktienindex

Sie möchten an der Börse S&P 500 ETFs handeln?

Als ETF-Broker bieten wir Ihnen den Börsenhandel von ETFs und anderen Wertpapierklassen direkt an den Heimatbörsen an. Damit profitieren Sie von einem hohen und engen Spreads.

Profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von dem ausgezeichneten Angebot über den Online-Broker LYNX, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

Sie möchten vom Weltaktienindex MSCI World Index profitieren?

Die besten MSCI World-ETFs nach Kosten und Wertentwicklung: MSCI World ETF – Das sind die besten ETFs auf den Weltindex

Das müssen Sie als Trader wissen!

Artikelserie: Trading-Strategien – Nachhaltig erfolgreich traden

Artikelserie: Die Technische Analyse – Lassen Sie Charts für sich arbeiten!

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen