Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die große Hoffnung vieler Aktionäre, dass mit der Amtseinführung Mr. Trumps der große industrielle Aufschwung kommen würde, hat sich bislang noch nicht wirklich bestätigt. Auch die Aussicht auf den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze führte in den Aktien der Stahlbranche nur begrenzt zu nachhaltigen Anstiegen. Das Interesse der Marktteilnehmer in diesem Sektor ist regelrecht verflogen. Dies wird vor allem beim Blick auf den Branchenprimus US Steel absolut deutlich. Vom letzten Hoch Anfang 2018 bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die US Steel Aktie dramatisch an Wert verloren. Mittlerweile sind es über 80% an, die sich in den letzten beiden Jahren in Luft aufgelöst haben und ein Ende der Talfahrt ist weiterhin nicht in Sicht. Zuletzt wurde auch noch der Boden bei 10 USD wie Butter nach untern durchschnitten. Hier haben weiterhin die Bären das Sagen. Expertenmeinung: Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie im freien Fall. Es gibt kein Signal, welches derzeit eine Trendwende nach oben andeuten würde. Dies wäre frühestens der Fall, wenn die psychologisch wichtige Marke bei 10 US zurückerobert werden würde. Vorher heißt es: Finger weg! Um zu sehen, wo sich der nächste mögliche Boden bilden könnte, müssen wir schon recht weit in die Vergangenheit blicken. Im Jahr 2016 bildete sich knapp oberhalb der Marke von 6 USD ein wichtiges Tief. Dies wäre unter Umständen noch ein mögliches Ziel der Bären und ein Niveau, wo sich mögliche Käufe auf lange Sicht wieder lohnen könnten. Vorläufig bleiben wir jedoch bärisch auf die Aktie. Aussicht: BÄRISCH