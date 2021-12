Toll Brothers: US-Hausbauaktien gehen gerade durch die Decke:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gemessen an der gehört Toll Brothers zu den fünf größten Immobilienunternehmen in den USA. Der Konzern hat sich auf die Errichtung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert.

Derzeit gehen die Kurse der US-Staatsanleihen steil nach oben, während die Zinsen am langen Ende fallen. Davon profitiert der Sektor, denn bei niedrigen Zinsen können Konsumenten weiterhin Immobilien zu günstigen Konditionen erwerben. Dies ist auch einer der Gründe, warum sich die Branche in den letzten Handelstagen, obwohl sich die hier nicht gerade von ihrer positiven Seite gezeigt hat, überaus gut entwickeln konnten. Auch andere Aktien des Sektors wie etwa D.R. Horton, Lennar oder Nvr Inc. konnten sich überaus gut in Szene setzen.

Expertenmeinung: Bereits Mitte November konnte die Toll Brothers eine wichtige Widerstandslinie nach oben durchbrechen. Der anschließende Pullback in den Bereich von 63/64 USD wurde von den Bullen sehr gut gehalten.

Von hier aus ging es seit Wochenmitte wieder mit viel Elan Richtung Norden. Im gestrigen Handel konnte die Aufwärtsbewegung erneut bestätigt werden. Zudem schloss die Aktie nahe dem Tageshoch. Dies lässt vermuten, dass die Rallye noch ein gutes Stück weitergehen dürfte. Das nächste technische Kursziel legen wir aktuell mit 78 USD fest.

Aussicht: BULLISCH

