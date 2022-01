Texas Instrument: Diese Zahlen überzeugen – Partystimmung?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Heute nach Börsenschluss ist es soweit. Der US-amerikanische Halbleiterproduzent wird seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Diese werden in der Branche genau betrachtet werden, zumal die Chip-Branche und deren Entwicklung einen maßgeblichen Anteil an der Performance der Technologieaktien allgemein hat. Intel selbst wird erst am Donnerstag und AMD im Laufe der kommenden Woche seine Zahlen präsentieren. Somit wird uns Texas Instruments bereits einen kleinen Vorgeschmack auf mögliche Erwartungen hinsichtlich der weiteren Aussichten für das Jahr 2020 geben. Die Texas Instruments Aktie selbst befindet sich aktuell an einem wichtigen Widerstand, welcher sich bei rund 132.20 USD im letzten Jahr aufgebaut hat. Es bleibt abzuwarten, ob diese Hürde gebrochen werden kann. Expertenmeinung: Sollte der Sprung nach oben geschafft werden, befände sich die Aktie auf einem neuen Allzeithoch und die Rallye könnte weitergehen. Doch hierzu müssen auch die Zahlen überzeugen. Die letzten Ergebnisse, welche im Oktober des vorigen Jahres präsentiert wurden, waren nicht gerade nach dem Geschmack der Aktionäre und führten zu einer riesigen Kurslücke. Es dauerte Monate, um diese wieder zu schließen. Ein gewisses Restrisiko eines möglichen weiteren Gaps nach unten bleibt somit bestehen. Für heute wird ein Gewinn je Aktie in der Höhe von 1.02 USD und ein Umsatz in der Höhe von 3.22 Milliarden USD erwartet. Aussicht: BULLISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.