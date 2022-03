Stratec Biomedical: Diese Stabilität ist einen genauen Blick wert:

Der gestern im Zuge der 2021er-Bilanz vorgelegte Ausblick auf das laufende Jahr war eigentlich ziemlich enttäuschend, denn er avisierte gegenüber dem Vorjahr nachgebende Gewinne. Dafür hielt sich die des Medizintechnik-Spezialisten Stratec auffällig gut!

Ein Minus von 2,63 Prozent ist normalerweise kein Grund, eine Aktie auf ihre Chancen auf der Oberseite abzuklopfen. Aber bei Stratec Biomedical ist dieser angesichts dessen, was das Unternehmen für 2022 prognostizierte, aller Ehren wert, zumal der Gesamtmarkt am Mittwoch insgesamt schwach war und die Aktie daher deutlich mehr hätte nachgeben können.

2021 gelang es, den Umsatz um 16,7 Prozent, den Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) um 30,1 Prozent zu steigern. Das lag im Rahmen der Erwartungen, darüber hinaus ist mittlerweile das erste Quartal 2022 vorüber, diese Zahlen bewogen also eher niemand zum Ein- oder Ausstieg. Weit wichtiger war, was Stratec für dieses Jahr anpeilt. Und das klang mager: Der Umsatz soll etwa auf Vorjahresniveau liegen, die sieht man zwischen 16,5 und 18,5 Prozent. Da die EBIT-Marge 2021 auf 18,9 Prozent zugelegt hatte, sie dieses Jahr also niedriger ausfallen dürfte, heißt das bei gleichbleibendem Umsatz: Der Gewinn wird nachgeben. Das sind keine guten Nachrichten, so gesehen waren diese -2,63 Prozent erstaunlich wenig. Hatte man damit womöglich schon gerechnet?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur STRATEC Biomedical Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Vermutlich ja, denn andere Unternehmen der Branche hatten im Vorfeld ähnliches avisiert. Aber wenn diejenigen, denen so etwas bereits schwante, im Vorfeld ausgestiegen sind oder aber der Ansicht sind, dass man so etwas aussitzen kann und sollte, was könnte diese Marktteilnehmer in nächster Zeit bewegen, doch noch auszusteigen, jetzt, da die wichtigsten Nachrichten auf dem Tisch liegen? Die des ersten Quartals steht erst für den 6. Mai im Terminkalender. Und mit dieser ja aktuellen 2022er-Perspektive dürften dahingehend keine allzu hohen Erwartungen existieren, die enttäuscht werden könnten. Wäre Stratec Biomedical da nicht nach unten relativ gut abgesichert, nach oben aber offen?

Wenn man sich alleine auf diese Bilanz nebst Ausblick stützen könnte, eher ja. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir uns derzeit in einem Umfeld bewegen, in dem es jederzeit zu emotional befeuerten Kauf- und Verkaufswellen kommen kann, in denen die Akteure dann auch Aktien wie Stratec auf Basis von Nachrichten, die mit dem Unternehmen direkt nichts zu tun haben, unlimitiert kaufen oder verkaufen könnten. Nach unten „sicher“ ist da also derzeit nichts. Aber die Aktie hat aus charttechnischer Sicht zwei tadellose Ankerpunkte zu bieten, an denen man sich orientieren könnte.

Der auf Wochenbasis zeigt, dass die Aktie seit Sommer 2020 ein großes Topp ausbildet. Aber das zieht sich schon ewig hin … und immerhin blieb die Aktie im Zuge der Verkaufswelle durch die Ukraine-Krise über der entscheidenden Nackenlinie bei 93 Euro und kam ihr auch jetzt, nach diesem mageren 2022er-Ausblick, nicht nahe. Erst, wenn diese Linie fallen sollte, wäre es opportun, die Beine in die Hand zu nehmen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die Aktie nach oben freie Bahn hat. Dazu sollte man zumindest einen Wochenschlusskurs über 116 Euro und damit über dem Herbst-Tief sehen, idealerweise sollte Stratec über der aktuell bei 124,60 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie schließen. Das muss nicht gelingen. Aber wenn sich eine Aktie bei eigentlich negativen Nachrichten so stabil zeigt, sollte man sie auf jeden Fall in Sachen Long-Trade im Auge behalten.

