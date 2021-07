Snowflake: Startet jetzt die große Rallye?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bislang hatten wir die Snowflake-Aktie noch nicht auf dem Radar, denn das Wertpapier feierte sein Börsendebüt erst im September 2020. Snowflake ist ein Anbieter einer Cloud-Datenspeicherplattform, welche Kunden aus allen Bereichen vielfältige Möglichkeiten zum Datenmanagement bietet und das Speichern, Sammeln, Analysieren und den Austausch von Daten auf einer einzigen, integrierten Plattform ermöglicht. Soviel erstmal zum Geschäftsmodell. Die Aktie selbst zeigte im November, welches Potential in ihr schlummert, doch so schnell wie der Titel nach oben sprang, ging es auch wieder in Richtung Süden. Dennoch konnte ein gutes Stück vom Gewinn behalten werden. Seit der vorigen Woche kommt wieder frische Energie in das Kursgeschehen. Dies ist vor allem durch die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 erkennbar.

Expertenmeinung: Bereits im gestrigen LYNX Live Trading Webinar haben wir einen erfolgreichen Intraday-Trade in der Aktie landen können. Dennoch sehen wir, dass die Widerstandslinie noch nicht gebrochen wurde. Dies wäre notwendig, um den Turbo wieder nachhaltig zu starten. Idealerweise wird hierbei auch das Zwischenhoch bei rund 325 USD gebrochen. Dann wäre wohl mit einer heftigen Rallye in Richtung Norden zu rechnen. Noch aber ist der Ausbruch nicht in Stein gemeißelt. Anleger sollten darauf achten, dass der Zwischenboden bei 300 USD nicht mehr nach unten verletzt wird.

Aussicht: BULLISCH