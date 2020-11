Nel ASA ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Wasserstoff. Die Produkte von Nel werden sowohl zur Herstellung als auch Speicherung und Distribution von Wasserstoff genutzt.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten umfassen wasserstoffbetriebene Züge, Schiffe, LKW sowie Autos.

Ein gigantischer Markt

Wasserstoff ist hochinteressant und der Markt ist potenziell riesig. Es ist durchaus möglich, sogar wahrscheinlich, dass Wasserstofff-Anwendungen in Zukunft einen maßgeblichen Beitrag im Kampf gegen die Klimaerwärmung und der Abkopplung von fossilen Brennstoffen leisten wird.

Im Vergleich zu Elektro-Fahrzeugen liegen einige Vorteile auf der Hand: Es wird eine deutlich kleinere Batterie benötigt, wodurch Gewicht und Herstellungskosten eingespart werden können.

So zumindest die Befürworter der Wasserstoff-Technologie.

The winner takes it all

Das beflügelt natürlich die Fantasie der Anleger. Sie sehen Nel als Profiteur dieser Entwicklung, als einen echten Zukunftswert.

Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen hohes Wachstum und scheint gut positioniert zu sein.

Man muss sich als Investor aber auch unbedingt die Frage stellen, ob Nel im Wettkampf um diesen Markt bestehen kann. Nel ist mit einem Umsatz von knapp 50 Mio. Euro alles andere als ein Gigant, muss aber mit unzähligen Konzernen konkurrieren.

Es ist schließlich nicht so, dass andere Unternehmen und Investoren die Füße stillhalten und diesen Markt einfach ignorieren. Ganz im Gegenteil, es werden Milliarden über Milliarden investiert.

Einige Konkurrenten dürften Anleger gar nicht auf dem Schirm haben. Neben etlichen gut kapitalisierten Start-Ups und den Autobauern stehen zum Beispiel auch Bosch, Toshiba oder Panasonic auf dem Plan.

Nel wird es nicht leicht haben.

Selbst wenn sich an die Spitze kämpft, vielleicht droht Nel ein ähnliches Schicksal wie anderen Marktführern im Bereich erneuerbare Energie. Der einstige Anlegerliebling Nordex zum Beispiel ist trotz Milliardenumsätzen bis heute nicht profitabel.

Was bisher geschah

Bei all der Zukunftsmusik muss man ganz klar konstatieren, dass Nel bisher vor allem Geld verbrannt hat.

Die Bullen argumentieren, dass das nicht ungewöhnlich ist. Schließlich erwirtschaften viele Unternehmen in der Expansionsphase keinen Gewinn.

Damit haben sie grundsätzlich Recht, es ist aber nur die halbe Wahrheit.

Ein Großteil der Verluste von Nel ist eben nicht auf Forschung und Entwicklung oder den Ausbau der Produktionskapazitäten zurückzuführen. Nel ist vor allem im laufenden Betrieb stark defizitär.

Daher benötigt man ständig neues Geld und führt eine Kapitalerhöhung nach der anderen durch.

Anleger stellen Nel das Geld zur Verfügung und gehen sicherlich davon aus, dass es in die Forschung gesteckt wird. In Wirklichkeit wird ein Großteil davon einfach verbrannt.

Die Herstellungskosten der eigenen Produkte liegen faktisch über dem Verkaufspreis. Ein eigenwilliges Geschäftsmodell…

Geld her!

Nehmen wir als Beispiel das vergangene Jahr, in dem man gleich mehrere Kapitalerhöhungen durchgeführt hat.

Dadurch ist die Zahl der ausstehenden Aktien um 14% auf 1,21 Milliarden Stück gestiegen.

Das entspricht nahezu dem Umsatzwachstum von 16%.

Das bedeutet, dass das Wachstum für die Aktionäre real in Richtung null tendiert hat. Für Anleger spielt schließlich nur der Umsatz oder Gewinn je Aktie eine Rolle.

In dieser Weise verfährt Nel bereits seit Jahren, 2019 war also keine Ausnahme.

Wenn man diesen Umstand nüchtern betrachtet, ist klar, dass das ein Problem ist. Es ist aber nicht das einzige.

Nur der Anfang

Wachstum ist gut. Neben dem Umsatz sollten aber auch andere Kennzahlen in die richtige Richtung zeigen.

Der Verlust und Cashburn sollte mit steigenden Einnahmen sinken. Bei Nel ist leider das Gegenteil der Fall.

Seit 2015 ist der Umsatz um den Faktor 6 gestiegen, der Verlust aber um den Faktor 12.

In der jüngeren Vergangenheit war das nicht anders. Im letzten Geschäftsjahr legten die Einnahmen beispielsweise um 16% zu, der Fehlbetrag aber um 42%.

Man wird also immer unprofitabler, je größer man wird.

Ein eigenwilliges Geschäftsmodell…

In Relation

Dabei erstaunen mich vor allem die Relationen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat man durch Kapitalerhöhungen 77 Mio. Euro eingenommen, was nahezu dem anderthalbfachen des Jahresumsatzes entspricht.

Das zeigt schon in welchem Ausmaß die Aktionäre ständig verwässert werden.

Aber man benötigt das Geld eben. Denn gleichzeitig hat man knapp 25 Mio. Euro verbrannt und damit lediglich ein Umsatzwachstum von 7,5 Mio. Euro generiert.

Ein eigenwilliges Geschäftsmodell…

Der Trend

All diese Fakten werden einfach ignoriert. Für Anleger scheint nur das Wachstum zu zählen, auch wenn das in absoluten Zahlen und auch relativ gesehen gering ist.

Was ist schon ein Umsatzanstieg um 7,5 Millionen Euro? Was ist schon ein Anstieg des Umsatzes je Aktie von 2%?

Darüber hinaus lässt die Wachstumsdynamik stetig nach. 2017 hat sich der Umsatz nahezu verdreifacht, 2018 lag das Plus noch bei 58% und 2019 bei 16%.

Der Trend ist klar und hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. In den ersten neun Monaten sind die Einnahmen um 16% gestiegen. Im dritten Quartal war der Umsatz auf Jahressicht rückläufig.

Der Auftragsbestand war ebenfalls rückläufig und der Auftragseingang lag weit unter dem Umsatz.

Im ganzen Quartal hat man nur Bestellungen mit einem Wert von 4,2 Mio. Euro erhalten.

Nel hat in Q3 rund 13,6 Mio. Euro eingenommen, hatte aber nahezu das doppelte an Ausgaben. Das operative Ergebnis lag bei -10,6 Mio. Euro.

Darüber hinaus musste man 47 Mio. Euro abschreiben. Am Ende lag der Verlust bei 57 Mio. Euro.

Trotz alledem liegt der Börsenwert von Nel bei 2,4 Mrd. Euro, mehr als das fünfzigfache des Umsatzes.

Keine Sorge

Wenn ein Unternehmen derart leichtfertig mit dem Geld seiner Investoren umgeht, sollte man das dringend hinterfragen.

Doch machen Sie sich keine Sorgen. In Schieflage wird Nel so schnell nicht kommen.

Schließlich hat man in den letzten Monaten wieder mehrere Kapitalerhöhungen durchgeführt und Anlegern atemberaubende 191 Mio. Euro aus den Taschen gezogen.

Das ist übrigens mehr, als das Nel in seiner fast hundertjährigen Unternehmensgeschichte an Umsatz generiert hat.

Vielleicht ist das Geschäftsmodell von Nel doch nicht so eigenwillig und trägt den Namen Kapitalerhöhung. Woher das Geld kommt, mit dem man Gehälter und Boni zahlt, ist schließlich egal.