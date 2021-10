Jungheinrich: „Projekt Ausbruch“?:

Die Zahlen, die gestern für das erste Quartal vorgelegt wurden, waren stark, die zugleich angehobene 2021er-Prognose erst recht. Dadurch befeuert, rang die Jungheinrich-Aktie mit dem bisherigen Rekordhoch … und gewann das Ringen.

Wie viele Aktien von Unternehmen aus klassischen Industriebranchen hatte auch die Aktie des Stapler-Spezialisten Jungheinrich Anfang 2018 eine lange Abwärtsbewegung begonnen, als den Investoren klar wurde, dass die jahrelange Phase des Wachstums vorerst vorbei ist. Nach dem Selloff im Zuge der Corona-Panik als Finale der Baisse machte sich die Aktie auf den langen Weg zurück an das im Januar bei 42,94 Euro erzielte Rekordhoch.

Doch die Aktie ging nicht in einem Zug durch, hing dort erst einmal fest. Den Investoren fehlte die Antwort auf die entscheidende Frage: Wir für Jungheinrich mehr drin sein als die Rückkehr an den Level von 2018/2019? Gelingt es mit dem Rückenwind der massiven monetären Anreize für die Weltwirtschaft, Umsatz und Gewinn auf neue Hochs zu tragen? Die Antwort kam gestern zur Mittagszeit und lautete „Ja“.

Jungheinrich erhöhte im Zug der starken Bilanz des ersten Quartals (Umsatz + 4,2, Auftragseingang +31, EBIT +34 Prozent zum Vorjahresquartal) die Prognose für das Gesamtjahr. Für den Umsatz sieht das Unternehmen jetzt eine Spanne zwischen 4,0 bis 4,2 Milliarden Euro (zuvor 3,9 bis 4,1 Mrd.). Die Erwartung der Auftragseingänge wurde noch deutlicher angehoben, von zuvor 3,9 bis 4,1 auf jetzt 4,2 bis 4,5 Milliarden Euro. Und auch, was die Gewinne angeht, hob man die Perspektive an: Hier soll eine Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen zwischen 7,5 und 8,3 Prozent nach zuvor 6,7 bis 7,6 Prozent erreicht werden, das EBIT 2021 sieht Jungheinrich jetzt zwischen 300 und 350 Millionen, die bisherige Prognose lautete auf 260 bis 310 Millionen Euro. Ist das gut genug, um die Aktie nach oben hinaus zu tragen?

Expertenmeinung: Die Marktteilnehmer sahen das so: Jungheinrich stieg am Donnerstag um zehn Prozent und schloss mit 44,92 Euro auf einem neuen Rekordhoch. Denn das, was der Stapler-Spezialist da avisierte, war eben in der Tat mehr als das, was am Ende der letzten Boomphase 2018 erreicht wurde.

Die Umsatzprognose bewegte sich zwar mit 4,0 bis 4,2 Milliarden Euro in der Region des bislang höchsten Umsatzes von 4,08 Milliarden aus dem Jahr 2019. Aber damals lag die EBIT-Marge niedriger, bei 6,24 Prozent. Mit der jetzt avisierten 2021er-Marge zwischen 7,5 und 8,3 Prozent würde unter dem Strich eben deutlich mehr in der Kasse bleiben als die 240 Millionen Euro 2019 bzw. die 245 Millionen, die 2018 vor Steuern und Zinsen verdient wurden: Die aktuelle Prognose liegt, wie oben angeführt, zwischen 300 und 350 Millionen. Ein Ausbruch über das damalige Hoch wäre damit folgerichtig – und so sahen die Käufer des Donnerstags das auch.

Durch den Ausbruch über die „letzte Hürde“ in Form des alten Allzeithochs ließe sich eine Position relativ eng absichern. Ein Stoppkurs knapp unter dem Level von 41,28 Euro, mit dem die Jungheinrich-Aktie diese Handelswoche begann, wäre da eine sinnvolle Lösung.