JD.com: Es wird heißer gekocht als gegessen:

Der Tausendsassa

Am Umsatz gemessen ist JD.Com im Reich der Mitte der größte Onlinehändler und der mit Abstand größte Einzelhändler.

Darüber hinaus verfügt der Konzern auch über die größte Fulfillment-Infrastruktur und ein weitreichendes Netz von Niederlassungen.

Zu einem der bedeutendsten Entwickler von Einkaufszentren ist man ebenfalls aufgestiegen.

Erstaunlich

Wenn man die Wachstumskennzahlen betrachtet, kann man nur staunen. Der Umsatz ist in der zurückliegenden Dekade von 21,1 auf 745,8 Mrd. CNY gestiegen.

Umgerechnet entspricht das knapp 115 Mrd. USD.

JD.com ist also ein echter Gigant. Dem Unternehmen wurde allerdings auch immer wieder die fehlende Profitabilität vorgeworfen.

Ein Blick „unter die Oberfläche“ und auf den Cashflow zeigt allerdings, dass hier operativ bereits seit Jahren ordentlich Geld verdient wird.

Man kann und sollte es einem Unternehmen nicht zum Vorwurf machen, wenn es die laufenden Einnahmen reinvestiert und dadurch ein außerordentlich hohes Wachstum generiert.

Daher hatte ich mich seit Anfang 2019 auch mehrfach positiv zum Unternehmen geäußert.

Damals war die Lage aus meiner Sicht recht eindeutig. JD.com kam lediglich auf einen Börsenwert von knapp 20 Mrd. USD und es war klar, dass das Unternehmen perspektivisch Milliardengewinne einfahren wird.

Und abwärts

Das hat die Aktie allerdings nicht davor bewahrt, zuletzt ordentlich zu korrigieren.

Obwohl das Unternehmen bisher nicht im Fokus der chinesischen Behörden steht, ist der Kurs von JD.com von 108 auf 63 USD gefallen.

Doch Krisen sind immer auch Chancen, das hat der Corona-Crash von 2020 eindrucksvoll bewiesen.

Das ist nicht neu

Der aktuelle Abverkauf in China könnte sich noch als Gelegenheit herausstellen. Bei vielen Aktien wurden die Kursgewinne von Jahren zunichtegemacht.

Bei der hiesigen Berichterstattung wundert es nicht, dass unter Anlegern Panik herrscht. Dabei handelt die chinesische Zentralregierung nicht irrational und ihr Verhalten ist auch nicht neu.

Was meine ich damit. China hat auch schon in der Vergangenheit mitunter hart durchgegriffen, wenn der Wildwuchs in einer Branche zu weit ging.

Wie entschieden die chinesische Regierung vorgeht, hat man vor einigen Jahren im Bereich Peer-to-Peer-Kredite erlebt. Per Beschluss hatte man die Branche über Nacht ausgelöscht. Hunderte Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern mussten die Tore schließen.

Es wäre aber nicht so, dass das aus gesellschaftlicher Sicht ein irrationaler Schritt war. Die Privatverschuldung in China war einfach zu hoch und Kredithaie bereicherten sich über das Peer-to-Peer-System mit astronomischen Zinsen.

Es wird heißer gekocht…

Jetzt scheint es unter anderem die großen Techkonzerne zu treffen, allerdings in sehr viel geringerem Ausmaß als die P2P-Branche.

Sicherlich war die Konfrontation zwischen Jack Ma und der Zentralregierung einer der Auslöser, die zu eine Reihe von Eingriffen durch die Regierung geführt hat.

Aus gesellschaftlicher Sicht ist es aber eher positiv, wenn gegen Unternehmen mit einer zu starken Marktmacht vorgegangen wird – vor allem, wenn sie einen zu kleinen Beitrag zum Allgemeinwohl beitragen.

Wir haben in Europa und Nordamerika genug Unternehmen, die das System ausnutzen und bei denen man sich wünschen würde, dass die Politik etwas dagegen unternimmt. Als Erstes wird in diesem Zusammenhang immer Amazon genannt. Ein Großkonzern mit hunderten Milliarden an Umsatz, der faktisch keine Steuern zahlt und sich auch bei den Löhnen nicht gerade optimal verhält.

Ich möchte die chinesische Zentralregierung aber keineswegs in ein zu positives Licht rücken. Man könnte einen sehr viel längeren Artikel über all die dortigen Missstände schreiben, doch in diesem Fall liegt sie mit der Regulierung wohl eher richtig.

Am Ende könnten die Vorgänge ohnehin weit weniger brisant sein, als die Medien es darstellen.

Die wirtschaftliche Grundlage wird den chinesischen Techkonzernen dadurch jedenfalls nicht entzogen.

Umso mehr gilt das für JD.com, trotzdem hat die Aktie umfassend korrigiert.

Chart vom 23.08.2021 Kurs: 63,62 Kürzel: JD – Wochenkerzen

Aus technischer Sicht ist die Lage angespannt. Unter 62 und 60 USD kommt es zu Verkaufssignalen mit möglichen Kurszielen bei 56,50 und 50 USD.

Für antizyklische Anleger wäre das ein interessantes Niveau. Nahe 50 USD käme JD.com nur noch auf ein KUV von 0,63.

Zu Beginn der Rallye Anfang 2020 lag das KUV am Tief bei 0,5.

Anschließend verfünffachte sich der Kurs und das KUV stieg im Hoch bis auf 1,6. Das muss nicht wieder passieren, zeigt aber was möglich ist.

Steigt die Aktie hingegen über 66,50 USD, entspannt sich die Lage. In diesem Szenario könnten die Bullen sehr viel früher wieder zurückkehren, was Kursgewinne in Richtung 72 und 78 USD ermöglichen würde.

