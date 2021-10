Hornbach Holding: Der Boom geht weiter – kaufen?:

Am Donnerstag präsentierte die Mutter der Baumarktkette Hornbach die Halbjahresergebnisse des laufenden, immer Ende Februar endenden Geschäftsjahres. Die Zahlen fielen klar besser aus als erwartet, die machte einen immensen Sprung. Sollte man da mitziehen?

Beeindruckend ist es schon, dass der Baumarkt-Boom auch im ersten Halbjahr 2021 weiterging. Allerdings hatte man vor einem Jahr auch noch mehrheitlich vermutet, dass sich die Phase der Lockdowns nicht so lange hinziehen würde. Das dürfte ein entscheidender Grund gewesen sein, weshalb der Umsatz der Holding in den bis Ende August laufenden ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 um 5,1 Prozent zulegte und der um Sondereffekte bereinigte Vorsteuergewinn mit 337,2 Millionen Euro den bisherigen Rekord des ersten Halbjahres 2020/2021 noch übertraf.

Aber kann dieses Wachstum sich fortsetzen? Nachdem die Aktie am Donnerstag als Reaktion auf dieses Zahlenwerk einen immensen Satz auf ein neues Rekordhoch gemacht hat, ist diese positive Überraschung ja eingepreist. Wenn man jetzt erwägt, auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen, müsste man darauf setzen können, dass es auch in den kommenden Monaten und Jahren weitergeht mit den „good news“. Und da wird es doch langsam eng, denn:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Hornbach Holding Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Selbst, wenn es zu erneuten Lockdown-Phasen käme, womit man derzeit aber nicht rechnen muss, würde sich die Frage stellen, ob sich der Heimwerker-Boom dann immer noch fortsetzen könnte. Denn nach zwei langen Phasen, in denen viele Menschen aufgrund ihrer zwangsweisen Fixierung auf Zuhause zum Werkzeug griffen, dürfte sehr vieles an Verschönerungen, Umbauten oder Reparaturen erledigt sein, was man sonst über Jahre hinaus gestreckt hätte. Das heißt, dass man zumindest einkalkulieren sollte, dass nach diesem durch Corona hervorgerufenen Boom ein Loch kommt, in dem der Bedarf sinkt.

Zwar läge die Bewertung der Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) um zehn derzeit sogar niedriger als in den Jahren vor der Corona-Krise. Aber wenn man damit rechnen muss, dass sich diese Rekord-Umsätze und -Gewinne nicht auf Dauer halten lassen, würde das KGV ja bei gleichbleibendem Kursniveau in den kommenden Jahren wieder steigen … es sei denn, die Aktie käme wieder zurück. Aber das ist ja kein taugliches Argument, um jetzt einzusteigen. Eher gälte es, sich jetzt enger abzusichern, sofern man hier investiert ist.

Sie sehen in unserem längerfristigen auf Wochenbasis, dass die Aktie bereits im Vorfeld der gestrigen Zahlen über das Ende September 2020 bei 101,40 Euro markierte, damalige Rekordhoch gelaufen war. In der vergangenen Woche setzte sie zurück und verteidigte dieses zur Unterstützung gewordene, alte Hoch durch die gestrige Rallye perfekt.

Diese Linie bei 101,40 sowie die aktuell bei 93 Euro verlaufende, mittelfristige Aufwärtstrendlinie sind die Unterstützungen, auf die es ankommt. Knapp darunter einen Stoppkurs zu setzen, wäre in jedem Fall ratsam. Und da die Aktie aktuell sehr weit über diesen beiden Schlüsselmarken notiert und eingestiegen sein dürfte, wer auf die gestrige hat reagieren wollen, wäre jetzt unabhängig von der Absicherung bestehender Positionen eher zu überlegen, einen Teil der Aktien zu Geld zu machen, statt zuzukaufen oder neu einzusteigen.

