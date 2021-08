First Solar und Jinko Solar: Warum dieser Solarwert aktuell ein besserer Kauf ist:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In der letzten Analyse der First Solar Aktie von Anfang Juli hatten wir unsere bullische Haltung auf diese bekräftigt. Zu diesem Zeitpunkt brach die Aktie gerade aus einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung aus und generierte frische Kaufsignale. Seither waren die Bullen kaum zu halten. Lediglich im September gab es eine kleine Schwächephase, welche vor allem der Zwischenkorrektur an der Wall Street geschuldet war. Kurz danach gaben die Bullen abermals Gas und brachten die Kurse in die Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 100 USD. Auch die zuletzt veröffentlichen Quartalsergebnisse konnten überzeugen. Dennoch wurde die Aktie danach abverkauft, was vor allem auf die jüngst überaus starke Performance zurückzuführen war. „Buy the rumor und sell the news“ heißt es bekanntermaßen an der Börse und so wurde der Kurssprung vorerst als Verkaufsgelegenheit genutzt.

Expertenmeinung: Kurz nach der Wahlnacht in den USA wurden vor allem Solarwerte stark abverkauft. So gehörten die führenden Unternehmen wie SolarEdge, Enphase Energy oder auch First Solar kurzfristig zu den großen Verlierern. Die Angst ging um, dass es sich hier möglicherweise um das Ende der Aufwärtsbewegung handeln könnte. Doch der gestrige Handelstag brachte die Aktien wieder zurück ins Spiel. Größtenteils konnten die Abverkäufe von Mittwoch wieder negiert werden. Bei First Solar bildete sich ein neues höheres Pivot-Tief, welches nun als signifikante Marke für den noch intakten Aufwärtstrend dient. Nach wie vor bleiben die mittelfristig bullischen Tendenzen oberhalb dieser Ebene erhalten.

