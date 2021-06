Facebook Aktie weiter stabil:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gestern nach Börsenschluss war es mal wieder soweit und das Social-Media-Unternehmen legte seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Die Facebook-Aktie reagierte prompt und sprang um mehr als 5 Prozent nach oben. Schauen wir uns die Zahlen im Detail an. Ähnlich wie bei Alphabet zeigt sich auch bei Facebook eine starke Erholung im Bereich der digitalen Werbung. Der Umsatz ist auf 26.2 Milliarden USD gestiegen und der Gewinn konnte um satte 94 Prozent auf 9,5 Milliarden USD gesteigert werden. Umgerechnet lag dieser bei 3.30 USD je Aktie, während Analysten von 2.36 USD je Aktie ausgegangen waren. Auch die Aussichten für das zweite Quartal 2021 waren vielversprechend. So rechnet der Konzern damit, dass das Wachstum weiterhin stabil bleibt und sich möglicherweise sogar beschleunigen könnte

Expertenmeinung: Die Facebook-Aktie liefert derzeit alle Zutaten für eine Fortsetzung der ohnehin bereits begonnenen Rallye. Zuletzt gab es zwar einige Gewinnmitnahmen, doch diese waren äußerst hilfreich, da die Aktie von März auf April bereits heftig gestiegen war. Die gebildete Bullenflagge wurde zu Beginn der Woche nach oben verlassen und nun könnte der Turbo erneut gezündet werden. Solange die Kurse nicht mehr unter das letzte Zwischentief bei 296 USD fallen, haben die Bullen das Sagen. Kursziele nach oben gibt es natürlich auch. So rechnen wir in den kommenden Wochen mit einer Fortsetzung der Rallye bis in den Bereich von 350 bis 360 USD. Das bisherige Kursziel, welches wir Anfang April in unserer Analyse bei 320 USD angesetzt hatten, wurde gestern nachbörslich erreicht. Bei dem aktuellen Tempo könnte das neue Ziel möglicherweise schon bis Juni erreicht werden.

Aussicht: BULLISCH