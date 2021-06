Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Erfolgslauf des US-amerikanischen Herstellers von Kunststoffschuhen geht seit dem Ausbruch der Pandemie unvermindert weiter. Im Tief notierte die Crocs-Aktie im vorigen Jahr noch bei 10 USD, um sich mittlerweile bei Hochs weit über der Marke von 100 USD zu sonnen. Somit hat das seit März 2020 sagenhafte +1200% an Wert zugelegt – was für ein Comeback. Dabei war Crocs in den letzten Jahren kaum noch gefragt und verlor stetig an Wert. Man könnte fast meinen, dass die Menschen zu Corona-Zeiten wieder den Drang nach Kunststoffschuhen verspürten. Eine recht interessante Kombination. Wie auch immer. Die Fundamentaldaten unterstützen die aktuelle Rallye. Das Unternehmen wird in diesem Jahr wohl einen Gewinn pro von 5.89 USD schreiben, so die Erwartungen der Analysten. Somit sollte die Wachstumsrate in den letzten Jahren satte 40 Prozent pro Jahr betragen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur CROCS Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Ja wir haben es hier tatsächlich mit einem Wachstumskonzern zu tun und die Rallye beruht nicht nur auf bloßer Fantasie. Das KGV liegt derzeit unter 20 und das ist für ein derart hohes Wachstum eigentlich noch eine äußerst günstige Bewertung. Die Aktie ist im gestrigen Handel aus einer konstruktiven Konsolidierung nach oben ausgebrochen und zeigt neuerlich klare Kaufsignale. Die nächsten Kursziele können wir im Bereich von 120 bis 125 USD ansetzen. Diese könnten noch in den Sommermonaten erreicht werden. Aktuell zeigen unsere Daumen klar nach oben.

Aussicht: BULLISCH

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.