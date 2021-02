Axon Enterprises: Darum dürfte die Rallye exakt hier enden:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des US-Herstellers für Elektroschockwaffen konnte sich auch in den letzten Wochen gegen den Markt stemmen und zeigte relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Seit Jahresbeginn hatte das Wertpapier lediglich eine kurze Schwächephase und diese bildete sich Anfang März. Der Grund für den kurzfristigen Rücksetzer waren mäßige Quartalsergebnisse, von denen sich die Kurse aber schnell erholten konnten. Die jüngsten Ergebnisse zum ersten Quartal wurden am 09. Mai präsentiert. Der Gewinn lag deutlich über den Erwartungen und gleichzeitig hat der Konzern auch die Erwartungen für das Gesamtjahr 2019 leicht nach oben korrigiert. Aktionäre zeigten sich zufrieden und so tendiert die Aktie weiterhin nahe dem bisherigen Jahreshoch. Expertenmeinung: Das eigentliche Kursziel der intakten Aufwärtsbewegung wurde aus technischer Sicht schon erreicht. Dieses errechnete sich durch die Impulshöhe von Januar bis Ende Februar. Hinzugefügt zum Pivot-Tief von März ergab sich hier ein Ziel im Bereich von 70 USD, welches mittlerweile zwar nicht punktgenau, aber zumindest annähernd berührt wurde. Wir bleiben zwar weiter bullisch auf die Aktie, doch die Gefahr einer kleineren Korrektur ist derzeit nicht zu unterschätzen. Wichtig ist hierbei auf den Boden bei rund 62 USD zu achten. Auf diesem Niveau bildete sich zuletzt ein Zwischentief, welches aktuell als Unterstützung in den Kursverlauf eingreift. Die Kurse sollten diese Marke wenn möglich nicht nach unten brechen. Aussicht: BULLISCH