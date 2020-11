Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nach wie vor befindet sich die Aktie des Technologieriesen in einer kurzfristigen Korrekturphase. Doch ist das der Beginn einer längeren Abwärtsbewegung oder kann diese als technische Korrektur in einer nach wie vor intakten Aufwärtsbewegung gesehen werden? Wenn wir uns den Trendverlauf der letzten Monate ansehen, so war ein Pullback in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bereits mehr als überfällig. Der fast schon parabolische Verlauf der letzten Wochen konnte auf keinen Fall so weitergehen. Darauf hatten wir bereits in unseren letzten Analysen hingewiesen. Somit sehen wir zumindest aus aktueller Sicht keinen wirklichen Grund, hier bereits in Panik zu geraten. Was jedoch recht auffällig war, ist der überaus schwache Bounce der vorigen Woche. Hier müssten die Bullen schon etwas mehr zeigen, um diese Schwächephase wieder zu überwinden. Mal sehen, ob ihnen dies zum Wochenstart gelingt.

Expertenmeinung: Einerseits ist die nach wie vor anhaltende Kursschwäche also etwas völlig Normales. Andererseits kann man noch nicht sagen, dass aktuell ein guter Zeitpunkt wäre, bereits voreilig bei Schwäche wieder einzukaufen, denn hierzu bedarf es klarer Kaufsignale. Sollte der Boden bei rund 110 USD nicht gehalten werden, droht dem Papier gar ein Rückschlag in den Bereich von 95 bis 100 USD. Hier befindet sich eine noch offene Kurslücke von den Quartalsergebnissen, welche Ende Juli bekanntgegeben wurden. Dies könnte in Folge ein mögliches Kursziel werden. Vorerst muss also noch darauf geachtet werden, ob der nun aufgebaute Boden gehalten werden kann. Danach sehen wir weiter.



Aussicht: NEUTRAL