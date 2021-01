Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nachdem sich die Aktie des US-Onlineversandhändlers im Zeitraum März bis August des vorigen Jahres verdoppeln konnte, ist es mit den Nachrichten rund um Amazon ein wenig leiser geworden.

Auch im Chartverlauf gab es wenig Bewegung und seit Monaten tendieren die wichtigen gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 eher seitwärts. Ein klares Zeichen nicht vorhandenen Momentums und so bleibt das Wertpapier auch weiterhin in einer neutralen Phase gefangen. Interessant ist hier im großen Bild vor allem das symmetrische Dreieck, welches nun in beide Richtungen bereits drei Mal in Folge getestet wurde. Das kleinere Dreieck, welches sich von Oktober bis November bildete, hat aktuell keinen Bestand mehr.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Amazon Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Ein vierter Test in die eine oder andere Richtung dürfte wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit zum finalen Bruch der Formation führen. Es ist gut möglich, dass dieses Szenario erst Ende Januar eintreten wird. Genauer gesagt nach dem 28. Januar. Dann wird das Unternehmen seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Noch interessanter werden in der Folge die Aussichten auf das Gesamtjahr 2021, sofern diese geliefert werden. Dieses Ereignis dürfte wohl die weitere Bewegung der Aktie im ersten Quartal bestimmen und somit müssen sich Anleger derzeit noch etwas in Geduld üben.

Aussicht: NEUTRAL