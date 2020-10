Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wie am Faden gezogen, geht es bereits seit Wochen mit der Aktie des IT-Unternehmens Alphabet stetig gegen Norden. Interessant ist hierbei vor allem die Tatsache, dass die Kurse seit Anfang April kein einziges Mal klar unter dem 20-Tage-Durchschnitt geschlossen haben. Eine unglaubliche Leistung. Bereits des Öfteren versuchte der Markt die Aktie wieder nach unten zu ziehen, doch selbst die kurzfristig recht heftigen Abverkäufe im Juni, endeten per Schlusskurs immer oberhalb des Indikators. Auch die 50-Tage-Linie zeigt unentwegt in die richtige Richtung und signalisiert ebenfalls positives Momentum. Der Gap-Fill von Ende Februar ist längst vollzogen worden und liefert aktuell die Begrenzung nach oben knapp oberhalb der Marke von 1.470 USD. Die Bullen versuchen dieses Level gerade zu brechen. Expertenmeinung: Der Trend zeigte weiterhin in die positive Richtung und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Aktie das erwähnte Widerstandsniveau durchbricht. Zwei höhere Tiefs wurden die letzten Tage über gebildet und zeigten erhöhten Kaufdruck. Solange diese beiden Zwischentiefs nicht nach unten verletzt werden, haben die Bullen eindeutig das Sagen. Als nächstes Kursziel wäre dann das bisherige Allzeithoch bei rund 1.530 USD an der Reihe. Bei der aktuell positiven Börsenstimmung würde es uns nicht wundern, wenn diese Marke sogar deutlich überboten werden würde. Aussicht: BULLISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.