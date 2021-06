Im Gegensatz zu DAX, Dow Jones und anderen großen Indizes kam der Swiss Market Index (SMI) bislang nicht an seinem Rekordhoch vom Februar 2020 bei 11.270 Punkten vorbei. Bleibt das womöglich vorerst so? Das dürfte sich recht zeitnah entscheiden, denn aus Trader-Sicht kann das, was der Chart derzeit zeigt, so nicht bleiben, da wird man eine Entscheidung erzwingen.

Die Sache kam endlich in Schwung, als es zur Jahreswende gelang, den Widerstand in Form der Zwischenhochs des zweiten Halbjahres 2020 im Bereich 10.535/10.644 Punkte herauszunehmen. Das war ein klar bullisches Lebenszeichen, indes, es fehlte weiterhin an Momentum. Der SMI schleppte sich zwar wochenlang recht konstant höher, aber Ende Januar reichten wenige schwache Tage, um den mühseligen Anstieg der vorangegangenen vier Wochen einfach auszulöschen. Also, alles noch einmal von vorne … und diesmal mit mehr Dynamik?

Expertenmeinung: Die Basis hierfür wäre deswegen vorhanden, weil es gelang, den Index in der vormaligen Widerstandszone bei 10.535/10.644 Punkten, die jetzt als Support dient, aufzufangen und zu drehen. Damit hat das bullische Lager sich selbst die Bestätigung geliefert, dass man imstande ist, Gewinnmitnahmen in Grenzen zu halten und Unterstützungen zu verteidigen. Aber:

Um dieses alte Hoch bei 11.270 Zählern im zweiten Anlauf zu überwinden und damit zumindest aus charttechnischer Sicht freie Bahn nach oben zu haben, muss diesmal mehr Kaufdruck aufgebaut werden. Dass der SMI am Mittwoch an der 20-Tage-Linie gestoppt wurde und nach anfänglichem Plus im Minus schloss, war in dieser Hinsicht schon mal schlecht. Daher sollte man sich nicht zu sicher sein, dass der Schweizer Leitindex nicht womöglich doch eine spannende Karriere auf der Short-Seite vor sich haben könnte.

Um wirklich „durch“ zu sein, müsste die runde 11.000 Punkte-Marke, an der der Index Ende Januar einfach nicht vorbeikam, ebenso klar überboten sein wie das alte Hoch bei 11.270 Zählern. Rein von der prozentualen Distanz her ein Katzensprung, aber der muss eben erst einmal gelingen. Und der Chart zeigt: Der SMI ist per Mittwochabend genauso weit von einem Befreiungsschlag entfernt wie von einer entscheidenden Unterstützungszone, deren Bruch den Weg nach unten freigeben würde.

Sie sehen im Chart, dass sich die 200-Tage-Linie und die März 2020-Aufwärtstrendlinie aktuell im Bereich von 10.250 Punkten zu einer markanten Kreuzunterstützung vereinen. Würde diese Zone fallen, wäre es das gewesen mit den bullischen Ambitionen. Markante charttechnische Schlüsselzonen liegen hier also in beide Richtungen nur etwa fünf Prozent entfernt – den SMI jetzt engmaschig im Auge zu behalten, wäre also kein Fehler!