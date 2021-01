Die völlig verrückten Kurssprünge bei kleineren US-Aktien, die sich binnen Stunden plötzlich im Kurs vervielfachen, dann völlig einbrechen und erneut senkrecht emporschießen, was offenbar durch US-Foren wie „wallstreetbets“ ausgelöst wurde, beschränken sich nicht mehr alleine auf die Wall Street. Auch hierzulande kommen marktenge Aktien auf einmal immens in Bewegung. Je kleiner, sprich marktenger die Aktie, desto leichter können relativ wenige Trader den Kurs bewegen. In den letzten Wochen gab es da nur eine Richtung: nach oben. Und das war ein entscheidender Grund dafür, dass der SDAX, den Small Cap Index, den Gesamtmarkt derart abgehängt hat und seit Ende Oktober in der Spitze fast 40 Prozent nach oben geschossen ist.

Doch am Montag kamen erste Gewinnmitnahmen auf, die gestern drohten, brenzlig zu werden. Zwar ist es der Käuferseite gelungen, den SDAX zum Handelsende genau an den Punkt zu ziehen, an dem ein bärisches Signal gerade noch vermieden wurde. Aber die Käufe des Donnerstags nach sehr schwachem Start sind als „Rettungsaktion“ klar erkennbar. Damit wird klar, dass die Bullen nervös werden. Und da kann es leicht dazu kommen, dass die Erkenntnis unter den Tradern, dass man ob der langsam wackelnden Super-Rallye nicht alleine unruhig wird, dazu führt, dass zu viele sich gleichzeitig sagen: Wer zuerst verkauft, bekommt noch die besten Kurse.

Expertenmeinung: Sie sehen im Chart, dass der SDAX am Mittwoch an die kurzfristigen Zwischentiefs der Monatsmitte knapp unter 15.000 Punkten gerutscht war. Diesen Support konnte man verteidigen, sich vom Tagestief lösen und die im Chart blau markierte 20-Tage-Linie halten, die, da die Oktober-Aufwärtstrendlinie schlicht zu steil war, um auf Dauer halten zu können, das Rückgrat der Rallye darstellt. Gestern startete der Handel mit einer Abwärts-Kurslücke deutlich unter dieser 20-Tage-Linie und auf Höhe dieses kurzfristigen Supports um 14.970 Punkte. Zunächst sackte der SDAX darunter, dann aber kamen die „Rettungskäufe“ auf und endeten nicht, bevor diese 20-Tage-Linie zum Handelsende präzise wieder erreicht war. Im Prinzip ist also ein drohendes, bärisches Signal abgewendet und dadurch die Stärke der Bullen untermauert worden. Aber …

… dadurch wurde eben auch deutlich, dass dem bullischen Lager sehr wohl klar ist, dass man es sich nicht leisten kann, den Index einfach durch Unterstützungen rutschen zu lassen, nicht einmal durch kurzfristige. Denn jeder weiß, dass dieser Kursanstieg ungewöhnlich weit führte. Und das in einem Umfeld, in dem von soliden Rahmenbedingungen keine Spur zu sehen ist. Zugleich sehen alle, dass der Trendfolgeindikator MACD bereits auf Verkauf gedreht hat und, wichtiger noch, dass dieser rasante Kursanstieg nicht nur so manchen überbewerteten SDAX-Titel zur Folge hatte, sondern hinsichtlich potenzieller, charttechnischer Unterstützungen ein Vakuum entstehen ließ.

Sollte dieser Bereich um 14.970 Punkte doch noch brechen, würde der nächste Auffangbereich von Belang erst in der Region 12.843/13.089 Punkte warten, auf der Oberseite definiert durch das vormalige, „alte“ Rekordhoch vom Februar 2020. Würde der SDAX das gestrige Tagestief (14.726 Punkte) auf Schlusskursbasis durchbrechen, wäre ein Ziehen der Reißleine in Sachen Long-Positionen einen Gedanken wert!

