Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das US-amerikanische Unternehmen ist bekannt als Fast-Casual-Restaurantkette und gehört zu den am schnellsten wachsenden Lebensmittelketten. Hier bekommen Kunden auf die Schnelle ein paar Hamburger, Hotdogs, Pommes und Milchshakes. Das Business boomt und somit auch die Shake Shack-Aktie. Seit den Tiefs von März 2020 konnte das bis zum Hoch zu Beginn des Jahres mehr als +300% an Wert zulegen, ehe sich erste klare Verkaufssignale bildeten. Zwischenzeitlich halbierte sich die , um im Mai ihren vorläufigen Tiefststand zu finden. Seither haben die das Zepter stetig an die Bullen abgegeben, welche im gestrigen Handel nun auch die Korrekturbewegung offiziell beenden konnten. Durch das höhere Hoch und das zuletzt gebildete höhere Tief kehrt Shake Shak wieder zurück in eine neutrale Kaufphase.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Shake Shack Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Obwohl das Unternehmen schnell wächst, lassen die Gewinne nach wie vor zu wünschen übrig. Dies erklärt wohl auch die recht hohe Short-Quote der Aktie: Das Short-Float liegt aktuell bei 11.6 Prozent. Das macht den Titel anfällig für sogenannte Short-Squeezes. Zahlreiche Bären dürften gestern wohl unfreiwillig zu Käufern geworden sein und so sahen wir einen imposanten Bruch der Widerstandsmarke bei rund 96 USD. Aus unserer Sicht dürfte dies erst der Beginn einer möglichen längeren Aufwärtsbewegung gewesen sein. Daher stufen wir die Aktie derzeit mit bullisch ein.

Aussicht: BULLISCH