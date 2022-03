Lululemon: Bis zum Hoch sind es 50%:

Lululemon verzeichnet enormes Wachstum, hat mehrfach die Erwartungen übertroffen und die Prognose erhöht. Trotzdem ist die von 480 auf 317 USD eingebrochen. Was stimmt hier nicht?

Wir machen das selbst.

Es ist nicht einfach, eine erfolgreiche Modemarke aufzubauen, vor allem nicht im Sportsegment.

Nike und Adidas scheinen geradezu omnipräsent zu sein und alles zu überschatten. Neben den Branchengrößen gibt es noch den hochpreisigen Luxussektor und eine ganze Reihe von Akteuren im günstigeren Segment.

Lululemon ist es allerdings gelungen, sich als Premium-Anbieter von Yoga-Bekleidung zu etablieren und auf dieser Basis enorm zu wachsen.

Inzwischen betreibt man weltweit rund 500 Niederlassungen. Da man von Beginn an vor allem auf den Direktverkauf gesetzt hat, also Zwischenhändler umgangen hat, scheint man eine gewisse Exklusivität auszustrahlen.

Darüber hinaus kann man dadurch die Preise kontrollieren und kommt auf eine höhere Marge.

Leichter gesagt als getan

Dass der Direktverkauf an den Endkunden Vorteile mit sich bringt, ist vollkommen klar. Wie schwierig es für kleinere Mode-Hersteller allerdings ist, ohne die Platzierung bei den großen Einzelhändlern und im Großhandel selbst, zu wachsen, sollte man nicht unterschätzen.

Lululemon ist all das gelungen, woran viele andere scheitern und inzwischen selbst eine Branchengröße.

In den letzten zehn Jahren konnten die Kanadier den Umsatz von 1,00 auf 4,40 Mrd. USD mehr als vervierfachen.

Der Gewinn legte im selben Zeitraum von 1,27 auf 4,93 USD je Aktie zu.

Da das Geschäft nicht kapitalintensiv ist, konnte man die Expansion vollständig aus den laufenden Mitteln finanzieren.

Ferner war man dazu in der Lage, die Zahl der ausstehenden Aktien von 145 auf 131 Millionen Stück zu reduzieren.

Die ist sauber, Lululemon hat rund 1,0 Mrd. USD an Cash und keine nennenswerten Schulden.

Anlegerliebling

Daher dürfte des niemanden wundern, dass Lululemon ein langfristiger Outperformer ist und auf eine stattliche Bewertung kommt. Die P/E lag in den letzten fünf Jahren durchschnittlich bei 37,9.

Am Doch wurde auch schon eine P/E von rund 80 auf den Tisch gelegt.

Glücklicherweise ist die Aktie zuletzt spürbar zurückgekommen. Aktuell liegt die forward P/E bei 41,2.

Optimal ist das Chance-Risiko-Verhältnis für Investoren noch nicht, die Aktie zeigt allerdings keinerlei Schwäche.

Ohne einen insgesamt nachgebenden Markt, scheinen tiefere Kurse unwahrscheinlich zu sein.

Das ist vor allem der operativen Entwicklung zuzuschreiben. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte der Umsatz um 54% auf 4,13 Mrd. USD gesteigert werden.

Der Gewinn hat sich von 1,98 auf 4,14 USD je Aktie mehr als verdoppelt.

Lululemon hat in allen drei Quartalen die Erwartungen deutlich übertroffen und jeweils die Prognose erhöht.

Dass die Aktie in Anbetracht dieser Tatsachen überhaupt zurückgekommen ist, ist erstaunlich.

Nach den Worten des Vorstands dürfte man das Umsatzziel für 2023 bereits in diesem Jahr erreichen. Lululemon entwickelt sich also deutlich besser, als man es selbst erwartet und geplant hätte.

Das größte Problem von Lululemon ist nach eigenen Angaben, dass man die Nachfrage kaum decken kann und nicht ausreichend Personal findet.

Kein Wunder

In Summe erwartet man, dass der Gewinn in diesem Jahr um 64% auf 7,70 USD je Aktie steigen wird.

Am 29. März werden wir wissen, ob das wirklich gelungen ist. Dann werden die abschließenden Zahlen für Q4 und das Geschäftsjahr vorgelegt, welches bis Ende Januar läuft.

In den Folgejahren sollen die Wachstumsraten dann auf ein für Lululemon normales Niveau 18-19% p.a. sinken.

Darf man den Prognosen Glauben schenken, könnte der Gewinn in zwei Jahren bereits bei 11,00 USD je Aktie liegen.

Chart vom 21.03.2022 Kurs: 316,93 Kürzel: LULU – Wochenkerzen

Lululemon ist auf die zentrale Unterstützung bei 290 USD zurückgekommen und hat auf diesem Niveau zum wiederholten Niveau gedreht.

Gelingt jetzt ein Ausbruch über 325 USD, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 340 USD. Darüber wäre der Weg in Richtung 375 USD frei.

Fällt die Aktie hingegen per Wochenschluss unter 288 USD, haben die Bullen ihre Chance vorerst vertan. In diesem Szenario muss mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 270 USD eingeplant werden. Wahrscheinlich würde dann auch der langfristige Aufwärtstrend angesteuert, welche derzeit bei rund 260 USD verläuft.

