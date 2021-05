Anfang September schien es, als wären die Bullen zu weit gegangen, als sei die im März begonnene Super-Hausse der HYPOPORT-Aktie vorbei. Die kurze Korrektur des Gesamtmarkts traf diese Aktie besonders heftig, in der Spitze verlor sie binnen zwei Tagen knapp 15 Prozent. Das deutete an, dass viele zwar eisern dabei geblieben waren, aber auf gepackten Koffern saßen, bereit, sofort auszustiegen, wenn dieser rasante Aufwärtsimpuls Schwäche zeigen würde. Aber nicht wenige dürften reumütig wieder eingestiegen sein, denn:

Das damalige Rekordhoch, von dem aus die Verkäufe einsetzten, ist mittlerweile überboten. Und das deutlich. Zweimal testete die Aktie im September die mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Und nachdem auch der zweite Test erfolgreich verlief, ahnten einige wohl schon, dass das den Deckel sprengen, die Aktie auf erneute Rekorde tragen könnte. Und so kam es auch: Das Anfang September bei 525 Euro markierte Hoch ist längst deutlich überboten, der bisherige Höchstwert wurde am 5. Oktober mit 580 Euro erreicht. Aber kann das denn ewig so weitergehen? Müsste die Aktie nicht langsam zu teuer, sprich überbewertet, sein?

Grundsätzlich ja. Aber das würde die Hausse nur beenden, wenn die Anleger diese Überbewertung auch als solche erkennen und entsprechend handeln, sprich aussteigen würden. Solange ein ungewöhnlich hohes Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) aber als „okay“ angesehen oder gar nicht wahrgenommen wird, könnte die Hausse der Aktie weitergehen. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, dass eine derart hohe Bewertung einen Aufwärtstrend fragil macht, auch, wenn man das im Kursbild nicht unmittelbar sehen kann. Dass es Anfang September zu einem solchen, schnellen Selloff kam, deutet immerhin an, dass viele Investoren sich der gestiegenen Risiken in dieser Aktie gewärtig sind. Was heißt: Wenn erst einmal einer anfängt zu verkaufen, könnten viele sofort nachziehen.

HYPOPORT hatte zu Wochenbeginn Rumpfdaten zum dritten Quartal vorgelegt, die unterstreichen: es läuft. Das Transaktionsvolumen von HYPOPORTs Finanzdienstleistungs-Plattformen hat in den ersten neun Monaten deutlich zugelegt. Damit darf man vermuten, dass der im ersten Halbjahr um acht Prozent gegenüber Vorjahr gestiegene Gewinn vor Steuern und Zinsen auf das Gesamtjahr gesehen noch weiter zulegen könnte. Aber:

Selbst, wenn der 2020er-Gewinn um 20 Prozent zulegen würde, würde sich daraus ein KGV von 110 errechnen. Sogar wenn der Gewinnanstieg 2021 in dieser Dimension weiterginge: Ein KGV von 110 versus einem Gewinnanstieg um 20 Prozent, das ist äußerst teuer.

Was auch die Analysten so sehen: Zwar haben vier der fünf die Aktie beobachtenden Experten ein „Kaufen“-Rating. Aber angesichts dieser rasanten Aufwärtsbewegung könnte das bereits überholt sein. Denn selbst das höchste Kursziel liegt bei 550 Euro und ist mittlerweile überboten. Und das Bankhaus Metzler stufte HYPOPORT gerade erst am Mittwoch mit „Verkaufen“ ein und hob das Kursziel von zuvor 415 auf nur 425 Euro an.

Die Rallye bewegt sich also auf dünnem Eis. Solange der Trend hält, wäre das allein kein Grund, um auszusteigen. Aber überlegt man sich, dass die mittelfristige Aufwärtstrendlinie, erst im vergangenen Monaten zweimal getestet, erst bei 490 Euro angekommen ist, wird klar, dass selbst ein normaler Rücksetzer an die den Trend führende Linie schon unangenehm werden würde, wollte man aktuell, so deutlich über der Trendlinie, der Hausse hinterher laufen. Daher: halten – ja. Neu einsteigen? Derzeit besser nicht.