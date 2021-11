DR Horton: Gewinn +78%. Aktie unverändert:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Branche der Wohnungsbauunternehmen in den USA boomt und der Sektor gehört schon seit Monaten zu den großen Gewinnern an der Wall Street. Während sich die US-Indizes derzeit mit heftigen Kursreaktionen in alle Richtungen plagen müssen, geht es hier schon seit langem stetig nach oben. Dies ist auch in der Aktie von D.R.Horton deutlich erkennbar. Seit dem Bruch der Widerstandslinie im Bereich von 46 USD, kennt die Aktie kein Halten mehr. Die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs konnte sich auch trotz der turbulenten letzten Wochen an den globalen Finanzmärkten weiter fortsetzen. Hier haben die Bullen ihren Spaß und das Ende der Aufwärtsbewegung scheint noch nicht gekommen zu sein. Expertenmeinung: Vorige Woche bildete sich ein neues höheres Pivot-Tief, welches derzeit auch als Referenzmarke für den intakten Aufwärtstrend zu sehen ist. Solange die Kurse sich oberhalb der Marke von 50.60 USD halten können, bleiben die Ampeln auf Grün. Dennoch gibt es im längerfristigen Chart ein Niveau, auf welches Anleger nun achten sollten. Es ist das bisherige Allzeithoch der Aktie, welches sich im Jahr 2017 bei 53.32 USD bildete. Genau dort ist das Wertapier nun angekommen. Dies könnte die Aufwärtsbewegung eventuell etwas bremsen. Vorläufig blieben wir bullisch auf den Titel. Aussicht: BULLISCH