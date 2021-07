Fiserv sollten Sie nicht verpassen:

Fiserv ist eine Maschine. Anders kann man es nicht ausdrücken. Es gibt kaum eine Aktie, die dermaßen konstant abliefert. Geht das auch so weiter?

Fiserv ist ein Anbieter von einer ganzen Reihe von Dienstleistungen sowie Software im Bereich Zahlungsverkehr.

Zu den Kunden gehören Einzelhändler und Supermärkte ebenso wie Großkonzerne oder auch Banken und Versicherer.

Unternehmen in den Bereichen Software sowie Zahlungsdienstleister jeglicher Couleur gehören seit jeher zu meinen Steckenpferden.

Es ist ein attraktives und mitunter hochprofitables Betätigungsfeld und vereint eine ganze Reihe von wünschenswerten Eigenschaften.

Der Kapitalbedarf ist in der Regel gering, die Margen sind hoch. Das Geschäft ist gut skalierbar und Kunden können nicht ohne größere Anstrengungen wechseln.

Unter anderem aus diesem Grund ist der ganze Sektor ein Outperformer.

Wie ist das gelungen?

Fiserv konnte den Umsatz in den letzten zehn Jahren jedenfalls von 4,13 auf 15,07 Mrd. USD steigern.

Ein Rekordjahr jagt das nächste. Der Gewinn kletterte von 1,01 auf 4,00 USD je Aktie.

Das Erstaunliche daran ist, dass man das Wachstum inklusive zahlreicher Übernahmen weitgehend aus dem Cashflow finanzieren konnte.

Fiserv ist es gelungen, sich ein Firmenimperium zusammenzukaufen, ohne die Bilanz überzustrapazieren oder Kapitalerhöhungen durchzuführen (abgesehen von First Data, dazu später mehr).

Zu schön, um wahr zu sein?

Ganz im Gegenteil sogar. Von 2010 bis 2018 hat man die Zahl der ausstehenden Papiere sogar von 606 auf 413 Millionen Stück reduziert.

In Summe hört es sich fast zu schön an, um wahr zu sein. Es ist aber die Realität und so sieht auch der Kursverlauf aus.

Dass die Aktie ein massiver Outperformer ist, muss man wohl kaum erwähnen. Fiserv notierte beispielsweise bereits 2009 wieder über den Höchstständen von vor der Finanzkrise und hat sich seitdem nochmal verzehnfacht.

22 Milliarden für First Data

Bei Fiserv kennt man sich also mit Übernahmen aus. Der mit Abstand größte Coup erfolgte 2019 mit dem Kauf von First Data für 22 Mrd. USD.

Es ist einer der größten Deals der Geschichte.

Die Übernahme war gut durchdacht. Man hat sich ein Top-Unternehmen geschnappt, dass auch eigenständig ein massiver Outperformer war.

Das operative Ergebnis je Aktie ist dadurch unmittelbar gestiegen.

Darüber hinaus ergibt der Deal auch strategisch Sinn. First Data ist einer der führenden Anbieter von Zahlungsterminals und Lösungen für den Zahlungsverkehr im Bereich E-Commerce.

Wenn man darauf achtet, begegnen einem die kleinen Geräte andauernd. Zum Beispiel, wenn Sie oder andere Kunden im Supermarkt mit Karte bezahlen.

Ausblick und Bewertung

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ist der Umsatz um 79% auf 11,02 Mrd. und der operative Cashflow um 83% gestiegen.

Die Zahlen sind durch die Integration von First Data allerdings stark verfälscht. Das Ergebnis je Aktie ist aber auch um 11% gestiegen.

Das vermittelt am ehesten ein realistisches Bild. Es bedeutet jedenfalls, dass man gut durch die Krise kommt.

Darüber hinaus hat sich die Lage zuletzt sukzessive verbessert. Im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie sogar 19% über dem Vorjahreswert.

Man kommt bei der Integration von First Data gut voran, hat im Jahresverlauf 1,03 Mrd. USD an Schulden getilgt und bereits wieder begonnen eigene Aktien einzuziehen.

Das zeigt, was hier abseits vom gemeldeten Gewinn wirklich verdient wird.

Bleibt die Frage nach der Bewertung. Auf den ersten Blick wirkt die Aktie mit einer P/E von 80 außerordentlich hoch bewertet. In Wirklichkeit ist der gemeldete Gewinn nach GAAP aber von einer ganzen Reihe von Sondereffekten verzerrt.

Nimmt man die operativen Kennzahlen als Grundlage kommt man auch eine forward P/E von 20. In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 24,8.

Der P/FCF liegt bei 23. Bei den gegebenen Charakteristiken ist das nicht zu hoch gegriffen.

Chart

Mit etwas Glück kommt es jetzt zu einer Korrektur. Fiserv ist zwar auch auf diesem Niveau schon interessant.

Bei 100 sowie 94 USD wäre das Chance-Risiko-Verhältnis aber natürlich noch besser.

Im Idealfall kann man als antizyklischer Investor nahe dem Aufwärtstrend zuschlagen. Derzeit erscheint es aber unwahrscheinlich, dass der Kurs nochmal auf 83 USD sinkt.