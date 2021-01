Facebook: Aufpassen, das könnte jetzt kippen!:

Der Chart der Facebook-Aktie sieht nicht gerade gut aus. Es sei denn, man lauert auf eine Short-Chance. Der Kurs gab am Montag vier Prozent ab. Und das kann auch nicht überraschen. Immerhin hat mittlerweile auch die US-Politik ein Auge auf die Marktmacht dieses sozialen Netzwerks geworfen. Man denkt darüber nach, Facebook zu zwingen, sich von seinen „Satelliten“ wie z.B. WhatsApp zu trennen, um den Datenkraken zu bändigen. Facebook konterte jetzt mit einer Maßnahme, mit der die WhatsApp-Nutzer ihre Daten für Facebook freigeben müssen, um den Messenger-Dienst weiter nutzen zu können. So will Facebook es schwieriger machen, eine Entflechtung umsetzen zu können, mutmaßen viele.

Hinzu kommt, dass die Sperrung von Trumps Facebook-Account die Sorge schürt, dass Trump-Anhänger hier ebenso wie bei Instagram oder Twitter mehr tun könnten als diese Dienste nur zu boykottieren.

Die Anleger reagieren auf diese Entwicklung mit Verkäufen. Und gerechnet vom März-Tief tut man das ja immer noch mit Gewinnen von über 90 Prozent, da fällt es nicht weiter schwer, sicherheitshalber auszusteigen. Doch es besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese Gewinne sehr schnell deutlich kleiner werden, denn wir sehen im Chartbild eine unverkennbare Toppbildung. Und die Aktie trudelt langsam auf die entscheidende Supportzone zu, die die Nackenlinie des Topps darstellt.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Facebook Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Diese charttechnische Schlüsselzone liegt im Bereich 240/250 US-Dollar. Zwischen Mai und Juni 2020 war diese Zone ein Widerstand, seither hat sie sich mehrfach als Unterstützung bewährt. Seit die Super-Rallye zwischen Mitte März und Ende August endete, sehen wir jedes Zwischenhoch unterhalb des vorherigen. Und dass die Aktie zuletzt nicht mehr an ihrer 20-Tage-Linie vorbeikam und der Trendfolgeindikator MACD zugleich an seiner Signallinie nach unten abdrehte wodurch er sein in der ersten Dezemberhälfte generiertes, bärisches Signal bestätigte, ist auffällig. Den Bullen geht unverkennbar die Zuversicht aus.

Aber auch, wenn die Rahmenbedingungen ungemütlicher werden und das Chartbild sukzessiv Richtung der Vollendung dieses Topps tendiert: Erst, wenn Facebook wirklich klar unter dieser Supportzone 240/250 US-Dollar geschlossen hat, haben wir hier tatsächlich ein charttechnisches Short-Signal, das nennenswert Abwärtsspielraum freigeben würde (das erste Kursziel ließe sich beim Juni-Tief von 207 US-Dollar ansiedeln). Dann hätten bärische Trades auch eine günstige Basis für eine Absicherung, indem sich ein Stoppkurs knapp über die dann umgehend zum Widerstand verwandelte Zone 240/250 US-Dollar ansiedeln ließe. Dann wäre das Risiko kalkulierbarer, als wollte man jetzt bereits „auf Verdacht“ schon einmal auf den Bruch einer Unterstützungszone setzen, die brechen kann … aber eben nicht muss.

