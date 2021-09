EA: Ein böses Omen?:

Electronic Arts ist einer der weltweit führenden Spieleentwickler.

Gigantischer Markt

Früher war Gaming eher eine Randerscheinung, doch heute ist es ein Massenmarkt. Die jüngeren Generationen sind mit Smartphone, PC, Playstation & Co. aufgewachsen und zocken. Dieser Trend wird sich so schnell nicht umkehren, ganz im Gegenteil. Profiteure sind unter anderen die Spieleentwickler mit starken Franchises wie EA. Ingame-Käufe, digitale Vertriebswege und Abo-Modelle haben dazu geführt, dass Einnahmen und Profitabilität im Sektor regelrecht explodiert sind.

Beispielhaft

Diese Entwicklung lässt sich an den Zahlen von EA beispielhaft erkennen. Der Umsatz stagnierte bis 2014 weitgehend. Die operative Marge tendierte gegen null. Seitdem ist der Umsatz von 3,58 auf 4,95 Mrd. USD gestiegen. Profitabilität und Cashflow haben sich massiv verbessert. Im Vorjahr erzielte man ein Ergebnis von 1,02 Mrd. oder 3,33 USD je Aktie und einen freien Cashflow von 1,43 Mrd. USD. Die Gewinne sprudeln regelrecht. Schulden hat man weitgehend getilgt, daher kann man sich seit 2016 sogar größere Aktienrückkäufe leisten. In der kurzen Zeit hat man mehr als 10% der ausstehenden Papiere eingezogen. Dementsprechend hatte ich mich in der Vergangenheit bereits mehrfach positiv zum Sektor geäußert. Activision Blizzard, Take Two oder Spieleplattformen wie Netease sind nicht weniger interessant.

Krisengewinner

Jetzt beflügelt Corona zusätzlich. EA ist ein Krisengewinner. Das Geschäftsjahr endet am 31. März, die Zahlen liegen bereits vor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr legte der Umsatz um 11% auf 5,54 Mrd. USD zu. Das operative Ergebnis kletterte um 39% auf 1,51 Mrd. USD. Im vierten Quartal hat sich das Tempo weiter erhöht, der Gewinn hat sich nahezu verdoppelt. Die Unternehmensentwicklung ist also nicht nur übergeordnet überzeugend, sondern auch aktuell. Eine P/E von 23 erscheint bei dieser Gesamtkonstellation attraktiv. In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 27,7.

Charttechnik

Der Aufwärtstrend ist intakt und die Aktie klar bullisch. Mit dem Ausbruch über 113 USD wurde ein prozyklisches Kaufsignal ausgelöst. Mögliche Kursziele liegen bei 120 sowie 130 und 150 USD. Für antizyklische Anleger sind die Unterstützungen bei 105 sowie 100 und 90 USD interessant. Mehr als 9.600 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants. Alle Märkte und Produkte aus einer Hand? Mein Broker ist LYNX.