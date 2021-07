Die Bilanz 2020 und der Ausblick auf 2021 hat die Aktie der Deutschen Post am Dienstag auf ein neues Rekordhoch getragen. Mit im Spiel war auch die Ankündigung von Aktienrückkäufen. Am Mittwoch schien der Schwung bereits dahin zu sein … würde ich da noch einsteigen?

Das Zahlenwerk, das die Post für 2020 vorlegte, war tadellos: Umsatz +5,44 Prozent, Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) +17,47 Prozent. Aber das waren eigentlich keine Neuigkeiten. Denn den Vorsteuergewinn des vierten Quartals nebst Gesamtjahresumsatz hatte das Unternehmen bereits am 12. Januar veröffentlicht, am Dienstag folgten letztlich nur die Bestätigung und ein Ausblick auf das laufende Jahr, zumindest, was das EBIT angeht. Da erwartet die Deutsche Post ein EBIT von mehr als 5,6 Milliarden Euro, das wären mindestens 15 Prozent mehr als 2020.

Nimmt man diesen Gewinnavis und errechnet daraus das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf dem aktuellen Kursniveau, kommt man auf etwa 15. Das ist eine völlig normale Bewertung, zu teuer wäre die „Aktie Gelb“ also noch nicht. Dies in Kombination mit der im Zuge der Hauptversammlung anstehenden Dividende, die wohl eine schöne Zusatzrendite von knapp drei Prozent bedeuten wird, wäre ein gutes Argument, die Aktie zu halten, wenn man sie hat. Aber ob man jetzt noch auf den Zug aufspringen sollte?

Expertenmeinung: Was mir auffällt ist, dass die Deutsche Post für eine ganze Milliarde eigene Aktien zurückkauft. Bei einem Gewinn von 4,84 Milliarden in 2020 ist das nun wirklich kein Pappenstiel. Zumal aus dem Gewinn ja noch die Dividende zu bezahlen ist. Immer, wenn ein Unternehmen anfängt, Aktien zurückzukaufen, stellt sich die Frage, warum man dieses Geld nicht in Expansion und Investitionen in die Zukunft steckt. Eine Milliarde, das sind etwa zwei Prozent der derzeitigen Marktkapitalisierung. Und die Rückkäufe gingen laut der deutschen Post bereits am Mittwoch los und sollen maximal ein Jahr andauern, wobei eine Tranche von 220 Millionen Euro schon am 9. April abgeschlossen sein soll.

Natürlich freut das die Anleger kurzfristig, immerhin betätigt sich die Post selbst damit als Käufer. Diese zusätzliche Nachfrage stützt den Kurs erst einmal, auch, weil potenzielle Leerverkäufer jetzt wissen, dass sie es deshalb hier besonders schwer hätten, den Kurs zu drücken. Aber die Aktie stieg am Tag 1 der Rückkäufe nicht, sondern fiel.

Statt Anschlusskäufen nach dem am Dienstag erreichten, neuen Rekordhoch kamen Gewinnmitnahmen. Und das auch noch an der oberen Begrenzung eines Anfang November etablierten Aufwärtstrendkanals. Und Rekordhoch hin oder her, wenn man sich die Aktie seit Beginn dieses Aufwärtstrendkanals im Vergleich zum DAX ansieht stellt man fest, dass die Deutsche Post in diesen viereinhalb Monaten deutlich schwächer performte als der DAX selbst. Wenn ein solcher theoretischer Nachholbedarf nicht in Angriff genommen wird, wenn gute Bilanzzahlen und auch noch ein Aktienrückkaufprogramm auf den Tisch kommen, wann dann? Dranbleiben könnte man hier allemal, aber was den Neueinstieg angeht, hätten andere Mütter derzeit schönere Töchter!