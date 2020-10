Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktien der Finanzbranche hat es in der aktuellen Korrektur wieder einmal besonders stark erwischt. Doch nicht nur in der jüngsten Abwärtsspirale gehörten die Banken zu den großen Verlierern. Auch auf Jahressicht sieht der Gesamtsektor alles andere als positiv aus. So befindet sich beispielsweise der US-Finanzsektor mit über 20 Prozent seit Jahresbeginn im Minus und eine Besserung ist in den langfristigen Charts noch nicht erkennbar. Da wundert es auch nicht, dass es an positiven Tagen auch zu starken Gegenbewegungen nach oben kommen kann. So geschehen im gestrigen Handel bei der Deutschen Bank. Der Titel gehörte zu den großen Gewinnern im DAX und konnte zu Handelsschluss einen Gewinn von über sieben Prozent ausweisen. Doch ist dies nur eine technische Gegenbewegung?

Expertenmeinung: Vorerst sieht es aus technischer Sicht nach einer normalen Gegenbewegung in einem übergeordneten Abwärtstrend aus. Die Kurse haben jüngst fast 20 Prozent an Wert verloren. Da kann eine Aktie auch mal 10 Prozent oder mehr an Wert zulegen, ohne dabei eine neue Rallye zu starten. Die Bullen planen wohl, die Kurse wieder in Richtung der alten Unterstützung bei rund 7.70 EUR zu bringen. Hier wird die Luft jedoch wieder dünner und eine Fortsetzung der technischen Gegenbewegung dürfte wohl am ehesten auf dieser Ebene enden. Daher belassen wir unsere Aussichten auf die Deutsche Bank Aktie vorerst auf der bärischen Ebene.

Aussicht: BÄRISCH