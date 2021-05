Erst passierte monatelang gar nichts. Der Gesamtmarkt legte zu, aber die im MDAX ebenso wie im TecDAX notierte Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss lief müde seitwärts. Doch auf einmal, Mitte September, zog der Kurs an und legte seither fast jeden Tag zu. Mit dem gestrigen Anstieg, der den Kurs bereits auf Tuchfühlung zum am 20. Januar bei 122,20 Euro markierten Verlaufsrekord getragen hat, wirkt diese Rallye langsam wie eine Fahnenstange. So bezeichnet man in der Technischen Analyse Rallyes, die an Dynamik zulegen und das Risiko bergen, dass der Kurs an einem vorher nicht absehbaren Punkt plötzlich in sich zusammenfällt. Was impliziert, dass da kein Sprungtuch existiert, das die Aktie auffangen würde, weil der fundamentale Unterbau fehlt. Ist das hier der Fall?

Vorausgesetzt, die Käufer wüssten nicht mehr als normale Anleger, wäre das in der Tat so. Und zu unterstellen, dass diejenigen, die derzeit wie wild kaufen, bereits die Ergebnisse des dritten Kalenderquartals (für Carl Zeiss Meditec das vierte Quartal des immer am 30.9. endenden Geschäftsjahrs) kennen, wäre verwegen. So etwas gibt es in extrem seltenen Einzelfällen, aber das ist nicht die Regel. Was hieße: Diese Rallye nährt sich nur aus sich selbst heraus, indem auf das hohe Momentum aufspringen. Das wäre daher allemal eine Fahnenstange, die jederzeit enden könnte. Zumal das, was bislang an Bilanzdaten vorliegt, keine Basis für diese dynamische Rallye wäre:

Expertenmeinung: Die letzten Zahlen kamen am 5. August und beleuchteten die ersten neun Monate des Geschäftsjahres. Da lag der Gewinn pro Aktie bei 0,77 Euro gegenüber 1,22 Euro, die in den ersten neun Monaten 2019 erreicht wurden. Dünn. Und selbst, wenn das Zahlenwerk besser gewesen wäre: Die Rallye begann ja erst über einen Monat nach der Bilanzvorlage und ohne neue Nachrichten. Und die Analysten-Kursziele geben da auch keine taugliche Orientierung, warum der Kurs jetzt auf einmal an … und aus bullischer Sicht dann natürlich auch über … den bisherigen Verlaufsrekord laufen müsste.

Zwar gab es zuletzt zwei deutliche Kursziel-Anhebungen. Das Bankhaus Metzler nahm das Kursziel vergangene Woche von 105 auf 134 Euro nach oben, am Montag hob Mainfirst das Ziel von 135 auf 145 Euro an. Aber damit ist auch das höchste aller Kursziele markiert. Und noch stuft die Hälfte der die Aktie beobachtenden Experten Carl Zeiss Meditec mit „Halten“ oder „Verkaufen“ ein. Man müsste eben wissen, ob die Ergebnisse des letzten, am 30.9. zu Ende gegangenen Geschäftsjahresquartals diese Rallye rechtfertigen würden. Aber diese Zahlen ebenso wie der Ausblick auf die nächsten Monate kommen erst in mehreren Wochen. So gesehen ist diese Kaufwelle eine Kletterpartie auf einer Leiter, die womöglich keine Sprossen hat – und damit risikobehaftet. Und da die nächstgelegene, potenzielle Unterstützung in Form der 20-Tage-Linie bei derzeit 106,20 Euro weit hinter dem Kurs zurückgeblieben ist, kann es in der Tat jederzeit dazu kommen, dass diese „Fahnenstange“ bricht. Bei einem Teil der Position Gewinne mitzunehmen, wäre daher einen Gedanken wert.