Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In den letzten Tagen gab es an der wieder einige Attacken auf stark geshortete Aktien. Den Anfang machten wieder einmal AMC Entertainment und Gamestop: Beide Titel konnten in drei Tagen beachtlich an Wert zulegen. Sofort blickten Anleger auf andere Nebenwerte wie etwa die Blackberry-Aktie, wo es im Januar heftig nach oben ging und sich die Kurse kurzfristig mehr als verdreifachen konnten. Doch so schnell der Anstieg erfolgte, so schnell waren die Gewinne auch wieder dahin. Nun scheint es ein Erwachen zu geben. Im gestrigen Handel zog das deutlich an und legte fast 10 Prozent an Wert zu, um den Widerstand bei rund 9.60 USD abermals zu testen. Bereits im April scheiterten die Bullen an dieser Barriere und so bildete sich hier ein wichtiges Widerstandsniveau. Wird dieses nun erstmals gebrochen?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur BlackBerry Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Die Kurse haben sich dem Widerstand recht steil genähert. Grundsätzlich wäre eine ein- bis zweitägige Seitwärtsbewegung für einen nachhaltigen Breakout von Vorteil. Danach könnte der Titel nach oben ausbrechen und erneut den Turbo zünden. Zwar ist das Short-Float mit 9 Prozent nicht mehr ganz so hoch, aber noch immer auf einem Niveau, wo zahlreiche Leerverkäufer am falschen Fuß erwischt werden könnten. Vielleicht holt die derzeit sogar wieder zu einer kurzfristigen Kursverdoppelung aus.

Aussicht: NEUTRAL

