Die holländische ASML Holding ist der Weltmarktführer für Lithographiesystem-basierte Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Und obgleich die Chipindustrie äußerst konjunktursensibel ist und die Weltwirtschaft in eine heftige Rezession mit ungewissem Ende gerutscht ist, konnte ASML seinen Umsatz in den Monaten April bis Juni gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres deutlich steigern. Die am Mittwochmorgen vorgelegten Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 waren auf den ersten Blick grandios und eine Bestätigung für diejenigen, die diese Aktie in den vergangenen Wochen weit über das vor dem „Corona-Crash“ geltende hinaus auf neue Rekorde getragen haben. Auf den zweiten Blick jedoch nicht. Denn man darf nicht übersehen, dass Maschinen und Anlagen kein Retail-Geschäft sind. Diese Lithographie-Anlagen werden deutlich im Vorfeld geordert und nicht von der Stange gekauft. Wenn die ASML Holding im zweiten Quartal weit mehr umsetzte als im ersten Quartal und im zweiten Quartal 2019, bedeutet das nicht zwingend, dass das so weitergeht. Dazu müsste der Auftragseingang vergleichbar überzeugen. Und dass tat er, das war der erste Haken an dieser Bilanz, eben nicht. Im zweiten Quartal kamen Aufträge im von 1,1 Milliarden herein, im Vorquartal waren es noch 3,1 Milliarden gewesen. Das Auftragsbuch schmilzt also zusammen. Darüber hinaus, der zweite Haken, blieben der Umsatz und der Nettogewinn unter der durchschnittlichen Prognose der Analysten. Und dass nicht nur die, sondern auch die Anleger mehr erwartet hatten, zeigte sich an der Reaktion der Aktie auf das Zahlenwerk: Expertenmeinung: Die ASML Holding war gegen einen am Mittwoch stark anziehenden Gesamtmarkt der größte Verlierer im Euro Stoxx. Die Akteure erkannten also durchaus, dass die Zahlen zum zweiten Quartal ein Blick zurück waren, der keine Prognosekraft für die kommenden Quartale haben muss und machten erst einmal Kasse. Angesichts des vorangegangenen Sturmlaufs der Aktie dürfte das leichtgefallen sein, immerhin wurde das vorherige, im Februar markierte Rekordhoch davor um stattliche 20 Prozent überboten. Die Frage ist jetzt, ob es bei kurzen Gewinnmitnahmen bleibt oder aber der Kurs durch die unterbotenen Erwartungen deutlicher nach unten abdreht. Entscheidend hierfür wären drei Unterstützungen, die, würden sie alle fallen, das Ende der Super-Hausse bedeuten würden. Die erste dieser drei Supportlinien ist die untere Begrenzung des April-Aufwärtstrendkanals und mit 327 Euro bereits recht nahe am aktuellen Kurs. Darunter würden als weitere Auffanglinien die 20-Tage-Linie bei 310 Euro und das vorherige Rekordhoch von 294,40 Euro warten. Wenn das auch noch durchbrochen würde, wäre die Aktie wieder auf Tuchfühlung mit einer keineswegs zwingend rosigen Zukunft und könnte dann allemal auch bis an die momentan bei 268 Euro verlaufende 200-Tage-Linie durchgereicht werden … ein Szenario, das man dann auf der Long-Seite zweifellos nicht mitmachen möchte. Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.