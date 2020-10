Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nachdem die Aktie der chinesischen Unternehmensgruppe Alibaba bereits Anfang September unser Kursziel bei 300 USD erreichen konnte, hatten wir unsere Bewertung auf den Titel im richtigen Moment von bullisch auf neutral zurückgestuft.

Zu diesem Zeitpunkt präsentierte sich das Wertpapier stark überkauft, was vor allem am Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt erkennbar war. Es kam, wie es kommen musste: Die Kurse setzten zur erwarteten Zwischenkorrektur an, welche nun exakt dort angekommen ist, wo wir zuletzt Anfang Juli ein mögliches Kaufsignal erkannt haben, an der 50-Tage-Linie. Wenn die Bullen dieses Spiel ein weiteres Mal durchziehen wollen, dann könnte der aktuelle Zeitpunkt für Neueinstiege besser nicht sein.

Expertenmeinung: Bereits zum Ende der vorigen Woche zeigten Anleger reges Interesse an der Aktie. Die Kurse schlossen nahe am Tageshoch, was bereits leichten Kaufdruck signalisiert. Wenn sich dieser weiter fortsetzen sollte, wäre das Kaufsignal perfekt. Alibaba könnte erneut aufdrehen und die Kurse womöglich erstmals über die psychologisch wichtige Marke bei 300 USD springen. Nach unten hin ist die Unterstützung im Bereich bei 264/265 USD schlüssig. Hier sollte der Titel möglichst nicht mehr darunter schließen, um die Bullen nicht sofort wieder zu verschrecken. Wir stufen Die Aktie wieder von neutral auf bullisch hoch.

Aussicht: BULLISCH