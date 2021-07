Albemarle: Mit Schwung auf ein neues Hoch:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zuletzt hatte ich die Aktie des US-amerikanischen Lithium-Unternehmens Anfang Februar analysiert. Nach einer unglaublich starken Rallye korrigierte die Albemarle-Aktie gerade in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts und bot eine mögliche Einstiegschance. Kurz darauf ging es zwar mit den Kursen deutlich nach oben, doch die Bullen scheiterten am Widerstand bei rund 171 USD. Die Bären erkannten die Schwäche, drückten den Titel um eine weitere Etage in Richtung Süden und es bildete sich eine Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Der Übergang in einen Abwärtstrend war somit manifestiert. Die allgemeine Erholung der Wall Street in den letzten Handelstagen kam dem Titel zugute und die Aktie erholte sich vom letzten Schock. Erneut angekommen an einem Widerstand, bildet sich gerade eine bullische Konsolidierung.

Expertenmeinung: Dies könnte jetzt die ganz große Chance der Bullen werden, das Zepter endgültig wieder in die Hand zu nehmen. Nachdem sich die Kurse von November bis Januar mehr als verdoppeln konnten, war die jüngste Korrektur mehr als gerechtfertigt. Nach wie vor konnte ein Großteil des erzielten Kursgewinns gehalten werden. Nun steht die weitere Entwicklung auf Messers Schneide. Gelänge hier der Breakout nach oben, wäre dies wohl der Startschuss zu einer weiteren starken Impulswelle in Richtung Norden. Scheitern die Bullen jedoch hier am Widerstand, könnte sich die Korrekturbewegung in den kommenden Wochen weiter fortsetzen. Die aktuelle Lage ist äußerst spannend und das mögliche Trading-Setup für einen Long-Einstieg umso interessanter.

Aussicht: NEUTRAL