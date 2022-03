Etherum: Kryptowährungen wieder im Vormarsch:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zusammen mit dem sind auch die führenden Kryptowährungen in den letzten Monaten unter Druck geraten. Während sich die Bitcoins noch unter der Marke von 46.000 USD abmühen, ist Etherum längst schon der Bruch des Abwärtstrends gelungen. Hier konnte das letzte Pivot-Hoch, welches Anfang März gebildet wurde, mittlerweile gebrochen werden. Somit befinden wir uns hier bereits in einer neutralen Kaufphase. Positiv zu vermerken ist auch die Tatsache, dass den Kursen der Sprung über die 20- und 50-Tage-Linie gelungen ist. Dies ist ungemein wichtig und deutet auf Rückenwind hin. Selbst kleinere Pullbacks in Richtung dieser Indikatoren dürfen somit als mögliche Kaufgelegenheiten aufgenommen werden.

Expertenmeinung: Die Micro Etherum Futures liefern Anlegern eine hervorragende Möglichkeit, auch mit wenig an der Welt der Kryptowährungen zu partizipieren. Der Future hat einen Multiplikator von 0.1. Bedeutet also, dass ein derzeit lediglich einem Wert von 315.6 USD entspricht. Kursveränderungen von einen Punkt nach oben oder unten schlagen sich mit 0.1 USD Veränderung je Kontrakt im Portfolio zu buche. Aktuell ist hier von einem Anstieg in Richtung der Marke von rund 3.300 USD auszugehen. Sollte auch dieser Widerstand gebrochen werden, stünde einer neuen Rallye wohl nichts mehr im Weg.

Aussicht: BULLISCH

