Natural Gas: Toppbildung vor der Vollendung!

Seit dem Frühjahr stieg der Gaspreis sukzessiv an, Ende August schoss er förmlich in die Höhe und lag Anfang Oktober knapp 140 Prozent über dem zu Jahresbeginn. Doch jetzt scheint sich eine Abwärtstrendwende zu etablieren. Kann man diesem Braten trauen?

Seit Monaten sind die Energiepreise außer Rand und Band. Das beschränkt sich nicht auf den Erdgaspreis, auch bei Kohle und Rohöl kommt es zu immens starken Schwankungen. Dabei ist es keineswegs alleine die unmittelbare Situation von Angebot und Nachfrage, welche die Kurse lenkt. Die Spekulation am Futures-Markt ist in Phasen hoher Volatilität oft der dominante Faktor. Daher stellt vor allem die Frage: Was treibt die kurzfristigen an? Hätten die Argumente, um auf die bärische Seite zu wechseln?

Das hätten sie, falls sich die Corona-Situation jetzt noch verschärfen sollte. Ein Argument für die vorherige, wilde Hausse-Spekulation war die Kombination aus einer überlasteten Logistik und einer auf Volllast arbeitenden Industrie. Der Energiebedarf stieg, aber es gelang bisweilen nicht, so viel Energie „just in time“ dorthin zu liefern, wo man sie gebraucht hätte. Aber angenommen, es käme in den kommenden Monaten zu erneuten, weitreichenden Lockdowns … würde das die Nachfrage nicht so reduzieren, dass man imstande wäre, die überforderte Logistik wieder in die Spur zu bringen, so dass der Gaspreis auf mittelfristig normale Levels von drei US-Dollar zurückkommen müsste?

Expertenmeinung: Möglich wäre das. Aber wie sich die „Corona-Lage“ entwickeln wird, ist momentan kaum vorhersehbar. Es wäre daher keineswegs ausgeschlossen, dass diese auffällige Toppbildung, die wir im Erdgas-Chart sehen und die mit den heftigen Abschlägen des Montags kurz vor der Vollendung stünde, gesprengt wird, der Natural-Gas-Kurs also unverhofft nach oben ausbricht. Doch eines sollte man im Hinterkopf haben:

Die Trader, die hier aggressiv, kurzfristig und mit hohen Umsätzen agieren, wissen das ebenso wenig. Also wird kurzfristig das Chartbild für die Entscheidung, hier Long oder Short zu gehen, die wichtigere Rolle spielen. Natürlich würden überraschende Nachrichten, gerade in Bezug auf die noch völlig offene Rolle, die die Omikron-Variante für die Corona-Lage spielen wird, jedes ansonsten klare Chartbild auf den Kopf stellen können. Aber der Spruch „Unverhofft kommt oft“ begleitet einen Anleger ja ohnehin überall und jederzeit. Daher ließe es sich derzeit nur disponieren, indem man Ankerpunkte identifiziert, die entscheidend sind, solange nicht irgendeine Meldung zum unverhofften „Game Changer“ wird.

In dieser Hinsicht ist der Gaspreis an einem charttechnischen Ankerpunkt angekommen, und zwar am Hoch vom August 2020 bei 4,82 US-Dollar (bezogen auf den Kurs des hier abgebildeten Futures mit Liefertermin Januar 2022, der derzeit den „Frontmonat“ darstellt. Diese Linie wurde in den vergangenen drei Wochen bereits zweimal getestet und verteidigt, jetzt ist der Kurs erneut dort gelandet. Fiele diese Marke, wären die nächsten Unterstützungen bei 4,43 (April-Aufwärtstrendlinie) und 4,12 US-Dollar (200-Tage-Linie) zu finden. Auch dort könnten sich die Bullen wieder sammeln, aber unter 4,82 US-Dollar wäre die Toppbildung erst einmal vollendet, so dass zu vermuten wäre, dass viele dann auf die bärische Seite wechseln würden. Aber wie gesagt: In volatilen Phasen wie diesen gilt immer: Überraschungen inklusive!

Wollen Sie Online Trading als professionelles Erlebnis erfahren? Eine Kostenlose Depotführung, günstige Preise, eine ausgezeichnete Handelsplattform und erstklassiger Service! Wir tun alles für Ihren Erfolg und Ihre Zufriedenheit – so geht Online-Trading heute.